Muere un motorista en Utrera tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la N-IV
Varios conductores alertaron de madrugada a los servicios de la colisión de la víctima contra un eucalipto en el kilómetro 578 en sentido Sevilla
Un motorista de 42 años de edad ha muerto de madrugada tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la carretera N-IV a su paso por la localidad sevillana de Utrera, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Varios conductores han alertado sobre las 02:09 horas del siniestro de un motorista que había colisionado contra un eucalipto en la N-IV en sentido Sevilla en el kilómetro 578.
Al lugar han acudido a auxiliar al afectado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que solo han podido certificar la muerte del motorista.
