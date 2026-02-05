La Policía Local y Protección Civil han realizado trabajos en el entorno de la Catedral después de la caída de una de las azucenas de la Giralda, que se ha desprendido a primera hora de la mañana en la plaza Virgen de los Reyes, sin causar daños personales.

En este sentido, un dron de la Policía Local ha inspeccionado la parte renacentista del campanario de la Catedral. Estos trabajos han permitido revisar el tramo superior de la Giralda tras las fuertes rachas de viento producidas este jueves por la borrasca Leonardo.