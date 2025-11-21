Cada otoño, cuando el calor empieza por fin a aflojar, Macarena regresa a su puesto entre Tetuán y Rioja como quien vuelve a casa. En cuanto el anafe empieza a echar humo, muchos sevillanos sienten que la Navidad está a punto de llegar. Ella, con una sonrisa que no pierde ni en los días más fríos, lleva treinta años calentando manos y despertando recuerdos con el olor de sus castañas.

Su clientela es de lo más variada. Niños que dan sus primeros pasos, abuelos que se detienen como cada temporada, jóvenes que vuelven del trabajo y turistas que se sorprenden al encontrar un pedazo tan auténtico de Sevilla.