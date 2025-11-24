Un accidente entre un camión y un turismo ha provocado este lunes retenciones de hasta tres kilómetros en la entrada a Sevilla por la A-49. El siniestro, ocurrido a las 13:50, ha culminado con el impacto de ambos vehículos contra la mediana y ha dejado un herido, según han confirmado fuentes oficiales.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el incidente ha generado un estrechamiento que ha dificultado significativamente el acceso a la capital hispalense. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha detallado a través de su cuenta oficial en la red social X que el accidente se ha producido en el kilómetro 13 de la mencionada vía, provocando el corte del carril izquierdo.

Para atender la emergencia se han activado diversos efectivos de seguridad y emergencias, incluyendo unidades de la Guardia Civil, personal de mantenimiento de la vía y Servicios Sanitarios. Asimismo, los Bomberos del Consorcio han acudido al lugar y solicitaron asistencia sanitaria tras confirmar que el herido ya se encontraba fuera del vehículo, contrariamente a los primeros avisos que indicaban que podría haber quedado atrapado en el interior del turismo.