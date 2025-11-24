Detenido en Camas un hombre por apuñalar a un joven durante un intento de robo de móvil

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la localidad de Camas por apuñalar a un joven durante un intento de robo de un teléfono móvil. Al arrestado se le imputan los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia e intimidación, según han confirmado fuentes policiales. Tras pasar a disposición judicial, se ha ordenado su ingreso inmediato en prisión.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre, cuando un joven ingresó en un hospital sevillano con una grave herida punzante en el tórax. Agentes especializados acudieron al centro sanitario, aunque no pudieron entrevistar inicialmente a la víctima debido a su crítico estado de salud, lo que complicó las primeras fases de la investigación.

La Policía ha detallado que el agresor, que mantenía una relación previa con la víctima, se negó a devolver una deuda económica y, durante el altercado, intentó arrebatarle su teléfono móvil. En un primer momento logró apoderarse del dispositivo, pero cuando el joven intentó recuperarlo, recibió un pinchazo en el pecho que puso en peligro su vida.

Investigación y captura del responsable

Gracias a las pesquisas realizadas y a las diligencias posteriores, los investigadores lograron identificar al presunto autor de la agresión. El sospechoso fue localizado y detenido en su domicilio de Camas días después del incidente, culminando así la operación policial.

Las autoridades han subrayado la gravedad de estos hechos. La judicatura ha considerado los indicios suficientemente sólidos para decretar prisión preventiva para el detenido mientras continúa la instrucción del caso.