Dos heridos en el incendio de una casa en Gelves

Dos personas han resultado heridas en el incendio de una vivienda esta madrugada en la localidad sevillana de Gelves, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se ha producido en una casa de dos plantas de la calle Formentera sobre las 3:00 horas, momento en que los vecinos han alertado de que había llamas en el interior del inmueble.

En el lugar han intervenido efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, mientras que los bomberos de la Diputación de Sevilla han procedido a la extinción del fuego, que ha calcinado por completo la vivienda.

Dos personas han resultado heridas por inhalación de humo, y una de ellas también ha sufrido quemaduras de primer y segundo grado.

Según fuentes del servicio de extinción y salvamento provincial, el origen del fuego ha sido en la planta baja y se ha propagado a la superior.