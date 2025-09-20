Sevilla acoge esta semana el proceso de selección artística para la superproducción La Historia Interminable, el musical basado en la famosa obra de Michael Ende. Actores, cantantes y bailarines locales e internacionales han llegado a la ciudad con la ilusión de formar parte de uno de los proyectos musicales más ambiciosos de la temporada.

Cerca de 1.000 profesionales del teatro musical presentaron su candidatura, de los cuales más de 160 aspirantes han sido convocados para mostrar su talento en los castings que se celebran del 18 al 21 de septiembre. Las audiciones tienen lugar en FIBES Sevilla y servirán para seleccionar a los artistas que participarán en el esperado estreno del espectáculo, programado para el 19 de diciembre en el mismo recinto.

Para muchos, formar parte de un musical como este es un sueño. Inés, una de las participantes, comentaba: “Para mí, formar parte de un musical es uno de los sueños que tengo. Además, La Historia Interminable tiene un significado especial, porque es uno de los libros preferidos de mi padre. Me haría mucha ilusión poder formar parte de esta producción”.

El nivel de los candidatos ha sorprendido al equipo creativo, que destaca la preparación y el talento que se han concentrado en estas audiciones. “El nivel está muy bien. Ya habíamos visto los vídeos previamente y creíamos que íbamos a tener un nivel alto, y la verdad es que se está confirmando. Hay mucho talento aquí en Andalucía y también de quienes vienen de fuera”, señalaba María José Santos, la directora vocal y supervisora artística.

El equipo de selección está liderado por Dario Regattieri, productor ejecutivo de beon. Entertainment; Iván Macías, compositor y productor artístico; Federico Barrios Fierro, director y coreógrafo; y María José Santos, directora vocal y supervisora artística. Su objetivo es encontrar artistas completos que dominen interpretación, canto y danza, capaces de dar vida a los personajes de este musical.

Las audiciones se han organizado en dos fases: el jueves y el viernes se llevaron a cabo las primeras pruebas, mientras que el sábado y el domingo se celebrará el pase final de los aspirantes que superaron los primeros días. Se trata de una oportunidad única tanto para los participantes como para los medios, que pueden captar imágenes del casting y entrevistar al equipo creativo.