La estación de Santa Justa de Sevilla vive este lunes una jornada marcada por la incertidumbre, la espera y la búsqueda de alternativas, después de que Adif haya suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva como consecuencia del grave accidente registrado en Adamuz (Córdoba).

La interrupción del servicio, decretada para toda la jornada del lunes 19 de enero, se produce tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, que invadió la vía contigua y colisionó con otro convoy, dejando un balance provisional de al menos 39 personas fallecidas y más de 100 heridas, algunas de ellas de gravedad.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de pasajeros se concentran en el interior y los accesos de Santa Justa, consultando paneles informativos, aguardando noticias de las operadoras ferroviarias y tratando de reorganizar sus desplazamientos ante la paralización total de las salidas de larga distancia y alta velocidad.

Entre los viajeros afectados predomina un clima de resignación y comprensión, aunque también de desconcierto. Una de las pasajeras reconocía que el impacto emocional del suceso ha relativizado su viaje: "Me ha afectado lo que ha pasado. Esto puede esperar. Si no nos vamos esta semana, nos vamos la siguiente", explicaba mientras aguardaba información en el vestíbulo principal.

Otros testimonios reflejan la falta de certezas sobre la reanudación del servicio. Una viajera con billete para este martes relataba que recibió un aviso de su compañía ferroviaria: "Anoche me mandaron un correo desde Iryo diciendo que me conservaban el viaje para mañana a la misma hora, sin saber si saldrá o no. Nos hemos apuntado en una lista para cancelarlo y nos devolverán el dinero en 24 horas", señalaba.

La sensación de bloqueo es compartida por muchos usuarios que se sienten atrapados en uno de los principales nodos ferroviarios del país. "No hay solución. Estamos en el embudo de Andalucía y no se puede salir de ninguna de las maneras", lamentaba otra pasajera, reflejando el sentimiento generalizado entre quienes tenían previsto desplazarse hacia el centro y el norte peninsular.

Mientras tanto, personal de Adif y de las operadoras ferroviarias refuerzan la atención al viajero, informando sobre cancelaciones, devoluciones y posibles reubicaciones, aunque sin una previsión clara sobre la reanudación del tráfico ferroviario. Santa Justa, habitual punto neurálgico de la movilidad en el sur de España, se convierte así en escenario del impacto directo de una tragedia que ha sacudido al sistema ferroviario nacional.