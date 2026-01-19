Alquilar coches, taxis o un día de viaje en diferentes trenes, las opciones para ir a Madrid desde Santa Justa

La tranquilidad reina en la estación de Santa Justa a primera de hora de la mañana. Los avisos de salida anuncian que todos los aves y las conexiones con Madrid han sido canceladas por el trágico accidente ocurrido en Aldamuz donde ya hay contabilizados al menos 39 fallecidos. Algunos viajeros recibieron los mensajes de cancelación sobre las 23:00 horas de ayer. Tres de ellas son Carmen, Sagrario y Mercedes. "Pensábamos que iban a poner autobuses para los que nos quedamos en tierra, pero no nos dan más solución que devolvernos el dinero", explicaron en la cola de una de las empresas de alquiler de coches.

Aunque esrte servicio es siempre muy utilizado, los trabajadores afirmaron que ha aumentado bastante para ser un lunes por la mañana. "De hecho, hemos pedido que parte de la flota del aeropuerto venga a la estación porque pensamos que conforme vaya avanzando el día, venga más gente", afirmaba una de las empleadas.

El panel de aviso en Santa Justa / Ismael Rubio

Otros de los que están en la cola son un grupo de personas que se han organizado en la misma estación para compartir coche. "Hemos ido a reclamar y la única opción es devolvernos el dinero, pero tenemos que ir a trabajar y tendremos que alquilar un coche", afirmó Antonio. En la cola de los alquileres de coches muchos se extrañan de que no exista una flota de autobuses para dar esta alternativa a los viajeros, y también lamentan la tragedia "que nos ha dejado sin palabras".

Unos autobuses que Renfe sí puso a disposición de los pasajeros del Ave que tenía prevista su salida para las 20:00 de ayer domingo desde Atocha. "Hasta las dos de la mañana no salieron los autobuses. A nosotros nos metieron en la sala Vip porque teníamos a mi madre muy mayor, pero no han hecho lo mismo con todos. Lo primero que nos dijeron es que nos devolvían el dinero y que nos buscáramos la vida para volver, pero conforme pasaba el tiempo -y nosotros peleamos por conseguirlo- fueron diciendo que nos pondrian autobuses", afirmaron Ana y Gloria, quienes llegaron por fin a Santa Justa sobre las nueve de la mañana.

Walter y su esposa, dos argentinos que están de viaje por España, han podido cambiar su billete a Madrid. "Nosotros estamos de vacaciones, así que hemos cambiado la visita a Madrid por la de Córdoba. Pero eso es una minucia ante la tragedia tan grande que han tenido acá", afirmó. Una joven pareja compatriata no para de mirar el móvil. No quieren dar sus nombres, solo que son de Rosario (Argentina). Iban a Madrid para coger el avión de vuelta a su tierra. "Ahora tuvimos que pagar como 200 dólares más y hacer desde acá a Valencia y de Valencia a Madrid", explicó ella. Algunos han intentando viajar con la aplicación de compartir coche, pero está todo completo y algunos viajeros comentan que los taxis están entre 400 y 500 euros para ir hasta Madrid.