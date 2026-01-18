Cancelados los trenes con salida desde Sevilla hacia Madrid y Barcelona de este lunes, 19 de enero

Los trenes que tenían previsto salir mañana, 19 de enero, desde Sevilla con dirección a Madrid o Barcelona han sido cancelados. Así lo indican las pantallas de la estación de Santa Justa que muestran la información de servicio justo antes de bajar hacia las diferentes vías. El accidente que se ha producido en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes, que por ahora se ha saldado con al menos diez fallecidos y un centenar de heridos, ha provocado la suspensión de muchas de las conexiones programadas para mañana entre Andalucía y la capital.

Aunque el caos y el desconcierto se han apoderado de la estación de Santa Justa instantes después de conocerse el trágico suceso, el personal de Renfe ha atendido a todos los pasajeros que tenían previsto salir a lo largo de la tarde-noche de hoy con rapidez y les han indicado que "sus billetes podrían cambiarse o anularse sin coste alguno". Sin embargo, Adif no ha concretado todavía cuándo podrá restablecerse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Por tanto, la única opción que tienen los usuarios es anular el billete, ya que no hay opciones de cambiarlo a días posteriores.

Por otro lado, la estación permanecerá abierta durante la noche para atender a todos los viajeros que lo necesiten. A pesar de ello, apenas quedaba una decena de personas a las 23:00 de la noche por ser atendidas en la ventanilla de información y han ido abandonando la estación de manera paulatina ante la falta de opciones. "Estamos buscando un hotel en el que pasar la noche y miraremos la opción de volver a Madrid a primera hora en coche", comentaba Alberto junto a su pareja justo después de ser atendidos en ventanilla. Ambos habían pasado el fin de semana en la ciudad y tenían previsto regresar en el Iryo 06217 de las 20.28 horas. Dada la gravedad del accidente, la pareja ha mostrado comprensión ante la situación que "muchas personas están sufriendo".

La misma indicación que ha recibido la pareja, ha llegado por correo electrónico a los usuarios que tenían previsto salir mañana. "Accidente ferroviario: suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía en la línea de Alta Velocidad, por lo que tu tren queda suprimido. Se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos. Agradecemos tu comprensión", este es el mensaje que ha recibido Julia Arévalo en su bandeja de entrada a las 22:15 horas. Esta profesora tenía previsto salir mañana hacia Madrid por motivos laborales. Será uno de los cientos de pasajeros afectados, de manera indirecta, por el accidente ocurrido en Córdoba.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado que el Consistorio ha activado "el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase de Preemergencia para una adecuada respuesta a las demandas del accidente ferroviario. También activamos a Umies y están presentes los serenos para atender a los viajeros que lo necesiten en la Estación de Santa Justa".