Las intensas lluvias caídas en Sevilla durante las últimas horas han provocado importantes filtraciones e inundaciones en varias zonas del Hospital Universitario Virgen Macarena. En algunos vídeos difundidos por el sindicato CSIF Sevilla se aprecia cómo el agua entra con fuerza por las escaleras y cae en cascada hacia una de las plantas del centro sanitario, donde trabajadores han tenido que intervenir de urgencia para achicar el agua.

Según fuentes hospitalarias, el episodio de lluvias ha afectado principalmente a las áreas situadas en los niveles de sótano y semisótano, donde fue necesario desalojar parte de las dependencias afectadas por la acumulación de agua. Además, varios ascensores tuvieron que ser bloqueados temporalmente por motivos de seguridad, lo que dificultó el traslado de pacientes y personal sanitario dentro del edificio.

El hospital activó de inmediato un plan de contingencia para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal, así como para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales. Pese a las incidencias, la dirección del centro informó que la actividad asistencial, incluidas las intervenciones quirúrgicas, pudo mantenerse con normalidad.