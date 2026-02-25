Una agente de Policía con la mujer atropellada en la zona del Parque del Alamillo

Una mujer de 56 años que circulaba en bicicleta ha resultado herida leve este miércoles por la mañana al chocar contra la parte trasera de un autobús urbano de Tussam en la zona de la Glorieta Olímpica, junto al puente del Alamillo.

Según la información del Ayuntamiento, la ciclista se ha saltado un semáforo en rojo y posteriormente colisionó contra el autobús, lo que le hizo caer al suelo y sufrir heridas leves. En el lugar se personó una agente de la Policía Local.