El nuevo Parque Cruz del Campo, ubicado entre los barrios de Nervión y San Pablo, ofrece a los vecinos un espacio con 950 árboles, un itinerario de un kilómetro para la práctica de running, dos pistas deportivas y un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados. La inauguración de este "nuevo gran pulmón verde" de la ciudad se celebrará este viernes 3 de octubre a las 18:30 horas con yincana, pintacaras, actuaciones y más sorpresas, entre las que destaca la exhibición de un antiguo autobús naranja de Tussam.