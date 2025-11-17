El Ayuntamiento de Sevilla ha recuperado los motivos religiosos en la iluminación navideña, incorporando escenas tradicionales como el Portal de Belén en calles principales como Hernando Colón, Reyes Católicos y San Pablo. Tras años centrados en motivos geométricos y laicos, este año se refuerza la iconografía cristiana con nuevos elementos como grandes alas en la Plaza de San Francisco y ángeles en varias rondas y avenidas. Uno de los puntos destacados será un gran nacimiento iluminado en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo. El encendido navideño será el sábado 29 de noviembre, con una inversión cercana a los dos millones de euros para iluminar 304 calles de los once distritos de la ciudad.