Este jueves se ha vivido una situación muy peligrosa en la SE-30 de Sevilla, cuando un ciclista acompañado de otra persona se ha adentrado por la mañana con su bicicleta entre el tráfico intenso y la niebla, en dirección a la A-4 hacia Córdoba, cerca de la zona de Sevilla Este.

Según las imágenes de una grabación, el suceso se produjo se produjo a las 10:30 de la mañana, una franja horaria de gran densidad circulatoria, en una carretera en la que está expresamente prohibida la circulación de bicicletas. El ciclista, con un acompañante situado en la barra bajo el manillar, avanzaba de manera temeraria entre automóviles, ocupando el centro del carril mientras sorteaba vehículos. En un determinado momento ambos llegaron a detenerse, añadiendo desconcierto y riesgo para los conductores presentes en ese tramo de la SE-30.

La combinación de factores como la niebla matinal, la elevada ocupación de la vía y la presencia inusual de una bicicleta puso en riesgo la seguridad vial tanto de los implicados como del resto de usuarios de una autovía que forma parte de las arterias principales de acceso y salida de Sevilla. Hasta el momento no consta la identidad de quienes protagonizaron el incidente ni se han reportado accidentes o incidentes relacionados directamente con este hecho.

En agosto de 2024 se vivió una situación similar cuando el conductor de un patinete circulaba a gran velocidad por la misma circunvalación. En aquella ocasión, tanto la visibilidad como la densidad del tráfico era mucho menor.