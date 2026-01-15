Detenido el conductor de un camión por septuplicar la tasa de alcohol en el polígono Carretera Amarilla de Sevilla

El camión que conducía el hombre que septuplicaba la tasa de alcoholemia.

La Policía Local de Sevilla ha detenido este jueves al conductor de un camión en el polígono industrial Carretera Amarilla, en Sevilla, tras comprobar que septuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales, el servicio de emergencias 092 recibió a lo largo de la mañana varias llamadas alertando de la conducción irregular del vehículo, cuyo conductor presentaba un evidente estado de embriaguez.

Además, la Policía Local ha señalado que el hombre carecía de permiso de conducción, que le había sido retirado con anterioridad por hechos similares. En estos momentos, se están instruyendo diligencias al Juzgado de Guardia.