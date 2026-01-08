La operación, denominada Homeros, surge como derivación de actuaciones previas tras detectarse indicios de la continuidad de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de géneros estancados y la ocultación de beneficios

La Guardia Civil ha intervenido un patrimonio de unos dos millones de euros en la operación Homeros. La investigación es fruto de la continuidad de la operación HUMERO, dirigida por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) y la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Sevilla. En dicha fase precedente, se detuvo a una persona por contrabando de cigarrillos electrónicos (vapers) valorados en 1.342.634 euros y falsedad documental mediante facturación ficticia correspondientes a los años 2023 y 2024.

Tras hallar indicios de la posible continuación de actividades ilícitas, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla inició la operación Homeros. La investigación permitió acreditar el uso de diversas sociedades mercantiles para canalizar los beneficios del contrabando, adquiriendo un patrimonio mueble e inmueble valorado en aproximadamente en dos millones de euros.