El Virgen del Rocío lidera en España un ensayo internacional que mejora la supervivencia en cáncer de mama triple negativo avanzado

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha participado en un ensayo clínico internacional que demuestra que la combinación de dos medicamentos mejora de manera significativa la evolución del cáncer de mama triple negativo avanzado, uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad.

El centro sevillano ha sido el que más pacientes ha aportado desde España a este estudio, que forma parte del ensayo clínico de fase 3 Ascent-04/Keynote-D19. En total, participaron 443 pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado o metastásico, positivo para PD-L1 y sin tratamientos previos.

La investigación evaluó, por primera vez, la combinación de Sacituzumab Govitecan y Pembrolizumab, un enfoque avalado por la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine. Los resultados muestran que las pacientes que recibieron esta combinación alcanzaron una supervivencia libre de progresión mediana de 11,2 meses, frente a los 7,8 meses de aquellas que recibieron quimioterapia más Pembrolizumab, lo que representa una reducción del 35% en el riesgo de progresión o muerte.

Además, el 60% de las pacientes tratadas con esta nueva pauta experimentó una reducción significativa del tumor, frente al 53% del grupo de quimioterapia, y la duración media de la respuesta fue de 16,5 meses, casi el doble que con el tratamiento estándar.

El doctor Javier Salvador Bofill, jefe del Servicio de Oncología Médica del Virgen del Rocío y coautor del estudio, subraya que estos resultados representan un avance relevante y refuerzan el potencial de Sacituzumab Govitecan como opción de tratamiento en fases más tempranas de la enfermedad avanzada. Entre los demás autores se encuentran profesionales de instituciones de referencia mundial en oncología, como el Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, la Universidad de Melbourne y Queen Mary University of London.

Mejor supervivencia y tolerancia

Aunque los datos de supervivencia global aún no son definitivos, los investigadores destacan que la combinación no solo retrasa la progresión de la enfermedad, sino que también permite mantener el tratamiento durante más tiempo, al registrarse menos interrupciones por efectos adversos en comparación con la quimioterapia convencional.

El perfil de seguridad observado se corresponde con el ya conocido de ambos fármacos, sin identificarse nuevos problemas. Los efectos secundarios graves fueron similares en ambos grupos, pero las pacientes tratadas con Sacituzumab Govitecan presentaron menos abandonos del tratamiento.

El cáncer de mama triple negativo representa alrededor del 15 % de los casos y tiene un pronóstico especialmente desfavorable en fases avanzadas, con una supervivencia a cinco años de apenas el 15 %. Hasta ahora, Sacituzumab Govitecan estaba indicado únicamente tras dos líneas de tratamiento.

Los resultados de este ensayo demuestran que la combinación de Sacituzumab Govitecan con inmunoterapia como primer tratamiento es superior a la quimioterapia convencional con inmunoterapia, lo que podría cambiar el estándar de primera línea en cáncer de mama triple negativo metastásico, marcando un auténtico cambio de paradigma en el abordaje de esta enfermedad.