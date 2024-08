Las visitas a las cubiertas de la iglesia de la Anunciación en Sevilla se retrasan al otoño

Las cubiertas de la iglesia de la Anunciación no se podrán visitar hasta después del verano. Aunque en el último anuncio oficial se apuntó al mes de mayo como fecha de inicio para que este recorrido se sumara a la oferta cultural de la ciudad, lo cierto es que ya han pasado tres meses y aún no han concluido los trabajos necesarios para que dicho espacio monumental resulte accesible tras su restauración. La Universidad de Sevilla (US) -propietaria del edificio- debe ejecutar las obras de adaptación para personas con movilidad reducida. A partir de entonces se concretará el día en que se podrá subir a las alturas del templo renacentista de la calle Laraña y desde allí obtener una de las mejores vistas de la capital hispalense. Para ello, habrá de fijarse también el precio de las entradas, del que tampoco se sabe nada.

Se prometió como una de las grandes novedades turísticas en la capital andaluza para el verano de 2024. Sin embargo, el periodo estival pasa su ecuador sin que las cubiertas de la iglesia de la Anunciación puedan visitarse. La US, a preguntas de este periódico, ha respondido que la apertura al público se realizará "después del verano", aunque aún no hay fecha concreta. Todo depende de cuándo concluyan los trabajos necesarios para que el espacio lo recorran sevillanos y turistas con total seguridad.

En menos de un año, las cubiertas de la Anunciación han sido motivo de dos ruedas de prensa. Una, el verano pasado, para que los periodistas conocieran las obras que se llevaban a cabo. La segunda, a comienzos del pasado abril, cuando había transcurrido poco más de un mes de que concluyera la restauración, que supone la primera fase de rehabilitación del templo que en su día perteneció a la Compañía de Jesús.

La visita de la ministra

La convocatoria de la pasada primavera contó con la presencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien acudió a esta cita al haber aportado el Gobierno central casi 560.000 euros a través del 1,5% cultural, destinado a conservación patrimonial. Rodríguez se subió en uno de los cupulines, desde donde divisó una de las privilegiadas vistas panorámicas que ofrece este recinto, situado en pleno centro de la ciudad. Se hacía oficial, así, el final de la primera fase de la restauración, la cual había comenzado en noviembre de 2022, pero que, debido a un problema estructural detectado en la cúpula del templo, se retrasó en su ejecución.

La ministra de Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el rector de la US, Miguel Ángel Castro, en la rueda de prensa del pasado abril. / Juan Carlos Muñoz

En dicho encuentro, el director de Patrimonio de la US y del Cicus, Luis Méndez, aseguró que las cubiertas se podrían visitar antes del verano, como uno de los atractivos sevillanos y una muestra más del amplio patrimonio que atesora la Hispalense. La iglesia de la Anunciación supone uno de los mejores exponentes del estilo renacentista en la ciudad. Se construyó en el siglo XVI con un diseño de Hernán Ruiz, arquitecto responsable del campanario cristiano de la Giralda y del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento andaluz. Fue un proyecto encargado por la Compañía de Jesús. En el siglo XVIII pasó a manos de la Universidad de Sevilla, que lo tuvo como sede principal hasta que a mediados del siglo XX trasladó el Rectorado a la antigua Fábrica de Tabacos,en la calle San Fernando. Está protegido como BIC, en la categoría de monumento.

Para "grupos reducidos"

En esta rueda de prensa se detalló que las visitas estaban pensadas para "grupos reducidos". Quedaba entonces por estudiar el precio que se le pondría a la entrada y si los sevillanos estarían libres de ese importe por acceder. La intención es que este recorrido se incluyera en la misma plataforma que gestiona las visitas guiadas a la actual sede del Rectorado. El itinerario dispondrá de expositores que, a modo de planos de la ciudad, permitirán a quienes suban a las cubiertas reconocer los principales monumentos y el paisaje urbano. Incluso se habló de "materiales de realidad aumentada" para quienes no pudieran recorrerlas. En época estival se apostaba por las visitas nocturnas, como en la Catedral, con el fin de esquivar las horas de más calor. Para ello, se instalaría también una iluminación especial que otorgara la mayor seguridad posible a los tramos que deben transitarse.

Todo estos trabajos, junto con los que otorgan la mayor movilidad por las cubiertas, aún no están terminados, motivo por el cual, según la Universidad de Sevilla, aún no se han podido ofrecer tales visitas. La intención es que sean una realidad después del verano, aunque todavía no se cuenta con una fecha concreta. Se prevé que esta oferta cultural se incluya en el plan Educa US, pensado para que los alumnos de colegios e institutos conozcan el patrimonio universitario.

Una de las vistas del norte de Sevilla que se contemplan desde las cubiertas de la Anunciación. / Juan Carlos Muñoz

Entre los atractivos de estas visitas se encuentra comprobar de primera mano los resultados de la importante restauración acometida durante año y medio, el exterior de la impresionante cúpula renacentista de la Anunciación y las impresionantes vistas de la ciudad. Especialmente singular resulta la panorámica de las setas de la Encarnación, uno de los hitos arquitectónicos de la Sevilla del siglo XXI.

Otras dos fases

En el plano cultural, éste es uno de los proyectos de mayor envergadura llevado a cabo por la Hispalense, al que aún le quedan otras dos fases en la iglesia de la Anunciación. La siguiente -que también se preveía que comenzara este año- se desarrollará en la fachada del templo y su torre. La tercera y última supondrá el cierre del edificio -y el consiguiente traslado de la Hermandad del Valle- para intervenir en el interior de la cúpula.

Otro de los planes culturales de importancia de la US es la puesta en marcha del kilómetro 0 de su futuro museo, para lo que se harán reformas en el apeadero del Rectorado. Estos trabajos ya cuentan con el visto bueno de Patrimonio. El resto del espacio museográfico estará situado en un inmueble del Casco Antiguo, al descartarse la posibilidad de que lo acogiera el Espacio Santa Clara.