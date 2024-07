El Viso del Alcor pide a la Junta que estudie la existencia de una necrópolis de Tartessos en su término municipal

Hace un año, en su edición de julio de 2023, la revista científica Historia Digital (Fundación Arthis) recogió el trabajo del investigador Manuel Ruiz Pineda, abogado de profesión, sobre el hallazgo de “evidencias tangibles” de una necrópolis de la época de Tartessos en El Viso del Alcor, en el lado norte del puerto de La Alunada. La necrópolis no había sido documentada ni catalogada previamente y el descubrimiento aún está a la espera de ser registrado en la Junta de Andalucía. “Espero que la Administración tome conciencia y contribuya a su protección, recuperación y puesta en valor”, decía el autor. Hasta ahora no ha sido así y eso ha hecho reaccionar al Ayuntamiento visueño, que se ha dirigido a los responsables de Cultura para pedirles que visiten los restos y resuelvan si efectivamente se trata de una necrópolis, con el valor añadido que esa decisión tendría para la localidad.

En concreto, la Delegación de Cultura ha enviado un escrito a la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en el que resalta “la importancia que supondría para el patrimonio histórico de la localidad estar ante una necrópolis tartésica inédita”, de ahí que advierta de que “dichas estructuras protohistóricas descubiertas no pueden ni deben quedar en el olvido”. Al descubridor le da la impresión de que sí han quedado tras advertir que la Consejería, en una resolución del pasado 10 de junio sobre la revisión y actualización del Catálogo de Yacimientos de El Viso del Alcor, no incluía esos restos.

La reclamación del Ayuntamiento parte de dos hechos. Por un lado, el estudio llevado a cabo por Elisabet Conlin Hayes, que en 2020 y con la autorización de la Junta analizó la zona y catalogó el yacimiento como “hábitat”, aunque no dejó constancia de las “notables estructuras funerarias” halladas el año pasado por Ruiz Pineda. Y por otro lado, precisamente esas recientes “evidencias” que, a juicio del arqueólogo aficionado, confirman “la existencia de una necrópolis protohistórica”.

Lo que la autoridad municipal pide a la Junta es “que visite y estudie” la colina en cuestión, una zona conocida como Rancho del Zurdo Norte, “con el objetivo de esclarecer si evidentemente estamos ante un hábitat o, por el contrario, una necrópolis con estructuras funerarias”, y todo “con vistas a su reconocimiento, catalogación y protección”.

Ruiz Pineda ya informó de su investigación a la jefa del servicio de Bienes Culturales de la Delegación de Cultura en Sevilla, María José García. Meses después, el letrado califica su actitud de “absolutamente negligente”. “El descubrimiento ha sido ignorado. Es más, en las respuestas de la Junta al Defensor del Pueblo y al Comité de Transparencia, para no reconocer el descubrimiento se escudaba en el estudio que autorizaron en 2020, cuando sabía perfectamente que en ese no aparecían las estructuras funerarias porque ni siquiera se detectaron, lo que supone una auténtica chapuza”, denuncia. También lamenta que la delegada de Cultura, Carmen Ortiz, le anunció que visitarían el yacimiento hace ya meses, pero “desistieron para no tener que reconocer el descubrimiento a un ciudadano”, afirma. Es más, incluso asegura que ha recibido amenazas, por lo que ha elevado una nueva queja al Defensor del Pueblo Andaluz.