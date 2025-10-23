Vito Quiles en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: fotos de las concetraciones a favor y en contra

El activista Vito Quiles ha llevado este jueves a la polémca al campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla en el marco de la gira por distintas universidades del alicantino. Convocados a las 19:30, cientos de jóvenes, favorables a su discurso y muchos de ellos seguidores del mismo en redes sociales, lo esperaban, mientras que otros se agolpaban en el exterior de la institución para rechazar la presencia del comunicador, portando pancartas con mensajes como "Fuera fascistas de la Universidad".
1/23Vito Quiles en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: fotos de las concetraciones a favor y en contra/Agencias
