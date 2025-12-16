Viviendas por más de un millón de euros junto a la SE-30: así es la nueva promoción exclusiva que se levanta en Triana

Triana está viviendo una transformación urbanística con la construcción de una nueva promoción residencial de alto nivel en una de las zonas más estratégicas del barrio. En la parcela que ocupaban la Torre Mapfre de Sevilla, demolida en el verano de 2024, se está levantando ahora un exclusivo complejo de viviendas.

La parcela se ubica en el extremo más próximo a la ronda de circunvalación SE-30, frente a la avenida de Carlos III. Las viviendas en construcción corresponden a Habitat Itálica, una promoción residencial desarrollada por Habitat Inmobiliaria, que contempla una inversión total de 31 millones de euros. El proyecto está formado por 69 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con las que la promotora apuesta por un residencial exclusivo.

Así será 'Habitat Itálica', en Triana / Habitat Inmobiliaria

Según describe la propia inmobiliaria, “estas viviendas en Sevilla destacan por sus espacios luminosos, sus salones amplios, cocinas completamente equipadas y terrazas con vistas espectaculares al barrio de Triana, todo ello en un entorno residencial exclusivo que combina modernidad, funcionalidad y estética”.

La promoción también pone el foco en la sostenibilidad y la eficiencia energética, apostando por una construcción respetuosa con el medio ambiente mediante el uso de materiales innovadores, como aislantes térmicos, paneles solares y técnicas orientadas al ahorro energético y el consumo responsable.

Así será 'Habitat Itálica', en Triana / Habitar Inmobiliaria

Todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero, y la urbanización cuenta con piscina comunitaria, gimnasio completamente equipado y un salón comunitario destinado a eventos y reuniones vecinales.

Precios récord en una zona en máximos históricos

En cuanto a la comercialización, las únicas viviendas disponibles actualmente son las de cuatro dormitorios, con un perfil claramente orientado al segmento de lujo. Se trata de inmuebles de 182,2 metros cuadrados, con dos baños y una terraza de 42,8 metros cuadrados, que incluyen garaje y trastero. El precio de venta asciende a 1.103.500 euros.

Este lanzamiento se produce en un contexto de máximos históricos en el mercado inmobiliario de la zona. Según datos de Idealista, el precio medio en el área de Ronda de Triana–Patrocinio–Turruñuelo, donde se sitúa esta promoción, alcanza los 3.485 euros por metro cuadrado, el valor más alto desde que el portal comenzó a registrar datos en 2007, tras una subida interanual del 11,9 %.

La ubicación es otro de los grandes reclamos del proyecto. Habitat Itálica se encuentra a cinco minutos del Centro Comercial Torre Sevilla y a 15 minutos caminando de la calle Betis, además de contar con acceso casi directo a la SE-30 y a la autopista A-49, lo que refuerza su carácter estratégico tanto para la vida urbana como para la movilidad metropolitana.