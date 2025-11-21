¿Cuándo volverá la lluvia a Sevilla? Un frente recorrerá la provincia a comienzos de semana

El episodio de frío intenso que afecta a la península ha llegado también a Sevilla, con mínimas de 0ºC en Cazalla de la Sierra o 2,5ºC en Écija durante la madrugada de este viernes. La jornada avanza con cielos despejados y máximas que oscilarán entre los 17ºC de la capital hispalense y los 11ºC que apenas se alcanzarán en Guadalcanal. Si bien las temperaturas no han tocado fondo aún, es cuestión de horas un nuevo cambio de tiempo: las lluvias vuelven a partir del lunes a la provincia.

Antes, la madrugada del sábado 22 volverá a ser especialmente fría en Sevilla. Se esperan mínimas por debajo de los 5ºC en la sierra Norte y de 6ºC en la capital. Los cielos se mantendrán despejados, salvo nubosidad matinal en la sierra Sur. En cuanto a las máximas, se mantienen sin grandes cambios, con 12ºC en Constantina, 16ºC en Morón de la Frontera o hasta 18ºC en Lebrija.

A partir de este día, la masa de aire de origen ártico será sustituida por otra más templada que tan solo traerá intervalos de nubes altas a la provincia durante la tarde. Una jornada más, los vientos flojos a moderados de componente noreste ayudarán a incrementar la sensación de frío.

Lluvias y temperaturas máximas en torno a los 20ºC desde el lunes

En la jornada del domingo 23, se instalará un anticlón al suroeste junto a una borrasca situada al norte de la península. La madruga aún será fría, con mínimas en ligero descenso en el valle del Guadalquivir. Se esperan 4ºC en Sevilla o 3ºC en Carmona y Lora del Río. En contraste, las máximas ascenderán localmente con 17ºC en Utrera o 16ºC en Écija. Continuarán los cielos con intervalos de nubes altas debido a la circulación atlántica. El viento será flojo a moderado de levante, virando a poniente a lo largo del día.

Ya el lunes 24, un frente asociado a una borrasca en el oeste europeo dejará cielos nubosos a cubiertos en la provincia, con precipitaciones débiles a moderadas a partir de la tarde, que barrerán todo el territorio. Las temperaturas ascenderán de forma generalizada, con mínimas en el entorno de los 6ºC a 7ºC grados y máximas de hasta 19ºC en la capital hispalense.

Las lluvias se prolongarían hasta la madrugada del martes 25. A partir de entonces, remitirá la nubosidad y las temperaturas tocarán techo, con nuevos descensos desde mediados de la semana próxima.

El frío regresará a partir del miércoles

De acuerdo con la predicción especial de la Aemet, la última semana de noviembre será "más fría de lo habitual para la época del año" en la mayor parte de la península. Las lluvias se restringirán a las jornadas del lunes y el martes y, a partir de entonces, los vientos de norte arrastrarán las nubes hasta el Cantábrico, alto Ebro y Pirineos, donde podrían registrarse nevadas de nuevo.

El escenario más probable de cara a la primera semana de diciembre es de temperaturas en torno a los valores normales para la época del año y precipitaciones, en general, inferiores a lo que es habitual.