VOX presenta alegaciones contra la reducción del tamaño de viviendas en Sevilla

VOX ha presentado alegaciones al avance de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, rechazando la intención municipal de incrementar hasta un 20% la densidad de viviendas a costa de reducir su tamaño. El grupo municipal exige que se establezcan mecanismos de compensación para los promotores y que se preserve un porcentaje significativo de pisos con dimensiones superiores a los 85 metros cuadrados propuestos.

La portavoz municipal de VOX, Cristina Peláez, ha reconocido que existe "una situación de emergencia habitacional que sufrimos en Sevilla, común a otras grandes ciudades", aunque ha advertido que "la solución no puede pasar por construir en el mismo espacio más pisos a costa de su tamaño". Según Peláez, las familias sevillanas necesitan viviendas dignas y funcionales que atiendan sus necesidades básicas, algo que considera incompatible con la reducción drástica de superficies planteada por el Ayuntamiento.

La modificación urbanística prevé reducir la superficie máxima de las viviendas desde los 115 metros cuadrados actuales hasta los 85 metros cuadrados, una disminución que VOX considera excesiva. La formación sostiene que esta medida resultaría insuficiente para familias de cinco o más miembros y muy ajustada para núcleos familiares de cuatro personas, quedando prácticamente en el mínimo exigible por la normativa.

Exigencia de compensaciones por las plusvalías generadas

El grupo municipal ha señalado que, aunque la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía no obligue a incrementar dotaciones cuando el aumento poblacional no supere el 20%, esto no impide exigir criterios de compensación. VOX estima necesario considerar algún mecanismo de mejora de las dotaciones inicialmente planificadas para no afectar a los estándares de calidad de vida de los sevillanos ante el inevitable incremento de densidad de vivienda.

Para la portavoz municipal, los incrementos de densidad generan plusvalías en los suelos donde se apliquen que deberían revertir en la colectividad. "De haberse considerado con anterioridad, generarían la obligación de revertir dichas plusvalías en la colectividad de la ciudad, bien mediante cesiones de aprovechamientos, reservas para promoción de VPO, etcétera", ha explicado Peláez, quien ha lamentado la ausencia de criterios de compensación en beneficio de Sevilla.

Propuesta de mantener un 40% de viviendas con estándares originales

Como alternativa, VOX propone limitar la modificación del incremento del número de viviendas de manera que se garantice la conservación de un porcentaje no inferior al 40% de pisos conforme a los estándares originales, es decir, con superficies de entre 115 y 155 metros cuadrados. Esta medida buscaría equilibrar la necesidad de aumentar el parque inmobiliario con la calidad habitacional de las nuevas promociones.

Las alegaciones presentadas por el grupo municipal se enmarcan en el proceso de tramitación del avance de modificación del PGOU, que ahora deberá considerar las aportaciones de los diferentes grupos políticos antes de su aprobación definitiva. La propuesta municipal pretendía incrementar la densidad hasta un 20% como respuesta a la creciente demanda de vivienda en la capital andaluza, una situación que se repite en otras grandes ciudades españolas.