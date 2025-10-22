Vox reclama al Ayuntamiento de Sevilla un informe acústico sobre los ruidos del tren en Sevilla Este

El grupo Vox lleva este miércoles al Pleno de Sevilla una propuesta para que el Ayuntamiento de Sevilla realice un informe acústico en Sevilla Este sobre los ruidos que genera el paso de trenes de mercancías en la zona de Palacio de Congresos, Urbadiez y Entrepuentes, con el objetivo de que con los resultados de ese estudio acústico se inste a Adif a que instale pantallas acústicas a lo largo de este tramo de la vía del tren.

Vox señala que, desde hace años, los vecinos de la zona del Palacio de Congresos, Urbadiez y Entrepuentes, y más en concreto de los residenciales Al Alba, El Minarete y Puerta Este I y II vienen reclamando una solución que ayude a "mitigar los incesantes y horrísonos ruidos que padecen en algunas horas de la noche y la madrugada, como consecuencia del paso de los trenes de mercancías que transcurren a lo largo de la vía del tren a su paso por el apeadero de Sevilla Este en la avenida de Altamira".

Este es el literal de la propuesta del acuerdo que plantea Vox. "Que el Ayuntamiento de Sevilla, según el procedimiento más adecuado y a la mayor brevedad posible, proceda a la realización de un estudio acústico, en los tramos de vía cercanos a los residenciales señalados, en la zona de Entreparques, con el objeto de determinar los niveles de contaminación acústica por los que se ven afectados los vecinos de estos residenciales, y poder así instar a la entidad estatal ADIF a que instale pantallas acústicas entre la linde de la vía y los terrenos donde se ubican las viviendas afectadas por los ruidos provocados por los trenes".

Adif respondió que no tenía obligación de realizar el estudio acústico

En la moción que defiende en el Pleno la portavox Cristina Peláez recuerda que este problema del ruido ya fue denunciado por los vecinos afectados al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que respondió que, "en atención a la normativa correspondiente, Adif no tenía la obligación de realizar un estudio que viniera a determinar los valores de contaminación acústica, y que, en consecuencia, no procederían a instalar pantallas acústicas que reclamaban los vecinos, puesto que si no se confirmaba que, efectivamente, los niveles de ruido sobrepasaban el nivel legalmente establecido, ellos como promotores y gestores de las instalaciones ferroviarias, no estarían obligados a promover acciones encaminadas a la mitigación del ruido provocado por el paso de los trenes".

En la propuesta se expone que, hace casi tres años, Adif avanzaba en la protección acústica de varias zonas del país, con el objetivo de paliar la contaminación acústica que se derivaba del paso de trenes de mercancías y de pasajeros en cientos de puntos de la red ferroviaria de España.

Concretamente, Adif ien la provincia de Sevilla planificó la instalación de pantallas de amortiguación de ruido en las localidades de Dos Hermanas y Sevilla capital. En Sevilla, planificó la puesta en marcha de estas actuaciones en la zona de Bellavista sobre la línea sobre la línea Alcázar- Cádiz y también al noroeste de la estación de Santa Justa. Meses antes del inicio de este plan de instalación de pantallas acústicas en vías ferroviarias, desde el Grupo Muncipal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, se propusieron medidas homólogas a las especificadas para la línea ferroviaria C-4 a su paso por Sevilla Este, movidos por las denuncias que les hicieron llegar los vecinos de la zona de Urbadiez y Palacio de Congresos.

En consecuencia, desde el Grupo Municipal de VOX se propone al Pleno que, en atención a las competencias municipales, se proceda a realizar dicho estudio acústico, con el objetivo de poder determinar si los niveles de ruido sobrepasaban el nivel legalmente establecido y, siendo así, con la presentación de dicho informe, se pudiera instar a Adif a que procediera a la instalación de las pantallas.

"Aunque la propuesta mencionada fue aprobada, la realidad es que todavía no se ha hecho nada al respecto y, como el problema sigue persistiendo, entendemos que es menester que volvamos a insistir en esta propuesta para que pueda ponerse solución al mismo", destaca Vox.