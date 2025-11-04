VOX se suma a los vecinos y apoya el soterramiento del Metro de Sevilla por Bellavista

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla apoya el soterramiento del Metro por Bellavista, lo que supone que se suma a la reclamación expresada por los vecinos y entidades de esta barriada.

La portavoz del grupo municipal, Cristina Peláez, ha afirmado que la línea 3 del Metro de Sevilla debe ir soterrada, al tiempo que ha instado a las administraciones a finalizar cuanto antes los trabajos técnicos para acceder a fondos europeos.

Tras reunirse con una representación de los vecinos de Bellavista, acompañada por el portavoz adjunto Gonzalo García de Polavieja y la diputada nacional por Sevilla Reyes Romero, Peláez ha manifestado que “una vez que ya consta el trazado definitivo y a la espera de las alegaciones que se puedan formular al proyecto y el informe de Medio Ambiente para su aprobación defintiva, la posición de VOX es clara al respecto: si finalmente el trazado discurre por el bulevar de Bellavista debe ir soterrado y, si finalmente discurre por superficie, debería construirse en el límite oeste del barrio, alcanzando el Hospital de Valme por su espalda, quedando, de esta manera, cerca de la futura expansión de Sevilla por el Cortijo del Cuarto”.

La portavoz municipal de VOX ha lamentado que “sigamos sufriendo las políticas del bipartidismo que nunca ha querido el Metro para Sevilla, como demuestra el PSOE que fue quien enterró las obras del metro hace más de 40 años y que ahora viene a estos barrios, como Bellavista, a pedirles a sus vecinos que olviden la penúltima propuesta socialista que consistía en que el metro discurriera en superficie. Los socialistas nunca han tenido intención de construir un Metro para Sevilla y así vemos como el propio portavoz socialista en el Ayuntamiento que cambia de opinión cada dos por tres”.

Línea 2

Con respecto a la línea 2, Peláez recalca que para Vox "la máxima prioridad es la tramitación de la línea 2 para que en 2029 puedan iniciarse las obras, así como la tramitación del tramo sur de la Línea 3 para conseguir los fondos europeos. Del mismo modo debe existir un compromiso de financiación autonómica tanto para el tramo sur de la Línea 3 como de la línea 2, que deberá financiaciar el 50% de los costes, y exigir al gobierno de la nación a cubrir el 50% restante”.

La portavoz municipal de VOX ha apuntado a la “necesidad de establecer un protocolo de colaboración entre las administraciones que manifiesten un compromiso de financiación, lo cual otorgaría seguridad jurídica de tal manera que no sería hasta 2028 ó 2029 cuando las amdinistraciones tengan que inyectar recursos a los proyectos”.

Cristina Peláez sostiene, por error, que no se ha licitado la actualización del proyecto de la línea 2, aun cuando Fomento de la Junta lo adjudicó el pasado marzo a la UTE de las empresas consultoras Navier Ingeniería SA / Meta engineering SA, por un importe total 652.190 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 20 meses.

Peláez ha lamentado “los años de retrasos del proyecto constructivo de la línea 2, al punto de que habrá que solicitar un nuevo informe medio ambiental porque el anterior caducó, por lo que urge tanto ese informe como el trazado defintivo para solictar la financiación europea a través de los fondos Feder del programa 27-33, cuyo tope temporal para presentar la solicitud es noviembre del 26. Si se cumple todo lo anterior en 2027 se podría licitar el proyecto constructivo, y dos años después, plazo para la aprobación definitiva y la negociación con el Gobierno de España para la cofinanciación, podría empezar a construirse”.