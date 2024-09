El Premio Clavero salda cuentas con los 'guardianes' más ilustres de la Sevilla de Cristóbal Colón

Seguro que la Sevilla que fascinó a Juan Gil y Consuelo Varela hace más de medio siglo no es la protagonista de las rutas que venden los guías turísticos para descubrir la ciudad en un fin de semana. Pero es una Sevilla fascinante y sorprendente capaz de llenar y justificar toda una vida, profesional y vital; es la Sevilla que se esconde en los archivos históricos. El Premio Manuel Clavero, que se ha entregado este jueves en el Hotel Alfonso XIII, ha saldado cuentas en su duodécima edición con los guardianes más ilustres de la Sevilla de Cristóbal Colón. La americanista y el filólogo han recibido, profundamente emocionados, "abrumados", la distinción promovida por la Fundación Persán y Diario de Sevilla hace ya doce años para reconocer la trayectoria de personalidades que han contribuido a engrandecer la ciudad.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, fue el encargado de glosar el perfil de los premiados haciendo un recorrido minucioso y preciso por el periplo de estudios e investigaciones, de hallazgos y aportaciones científicas, con que el matrimonio de intelectuales se ha convertido en todo un referente de la etapa colombina. Publicando "libros maravillosos", como la edición definitiva de los textos, cartas y documentos completos de Cristóbal Colón que sacó en primavera Athenaica, y formando parte "de lo más luminoso" del panorama actual en sus respectivos campos de especialización.

Como anticipó el presidente del jurado, Ignacio Martínez, "un sabio andaluz haciendo la semblanza de dos sabios sevillanos" . Unos premiados, como también subrayaron en el arranque del acto tanto el presidente de Grupo Joly, José Joly, como el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, a la altura del galardón que lleva el nombre del prestigioso jurista que diseñó la España de las autonomías con su conocido "café para todos" y fue artífice de la Andalucía moderna con un enfoque "moderano y constitucional".

Ante las más de doscientas personas que han arropado este año la ceremonia de entrega del Premio Clavero, tanto Juan Gil como Consuelo Varela hicieron un alarde de modestia por sus contribuciones al mundo de la investigación histórica y la docencia y, de forma muy sentida, de firme compromiso con Sevilla por no ser su ciudad de nacimiento pero sí su "ciudad elegida". La profesora Varela desde Granada y el catedrático de Filología Latina, desde Madrid. Decisiones y azares, incluida una votación secreta en casa con su hija para consensuar si se quedaban o se iban, que se han ido entretejiendo y que han ido justificando y explicando la fascinación por una ciudad llena de "desbarajustes" pero también repleta de "archivos maravillosos".

Sus intervenciones transitaron desde el profundo agradecimiento por el premio, personalizado en la figura de Concha Yoldi como presidenta de la Fundación Persán, hasta la revelación de anécdotas y confidencias, irradiando siempre una absoluta complicidad, pasando por el tono más reivindicativo que enarboló el profesor Gil cuando advirtió de la necesidad de intervención y restauración en el Archivo de los Protocolos de la ciudad. "Aquí está la historia de Sevilla entera", enfatizó el también académico para pedir a políticos y empresarios "una labor de mecenazgo".

En una nota más personal, fue Consuelo Varela quien reconoció que no sabía si llorar o creerse que hubieran sido elegidos como premiados del Clavero cuando hace unos meses se lo comunicó el presidente del jurado: "No somos unos trepas", dijo con firmeza para recalcar que nunca se han movido en "determinados ambientes" (el de los "trepas") y que no es un reconocimiento que realmente esperaran que pudieran recibir.

De forma muy tajante, ya en el cierre del acto, fue el catedrático Juan Gil quien arrancó un efusivo aplauso de los asistentes: "Si soy algo, se lo debo a mi mujer. La que vale de verdad es Consuelo".

Por méritos compartidos y propios, los dos nuevos "sevillanos ilustres", sin matices de nacimiento, que ya integran la galería de personalidades que están haciendo historia en el Premio Clavero.

La americanista Consuelo Varela y el catedrático de Filología Latina Juan Gil, durante su intervención. / Juan Angel García

Doce años del Premio Clavero

En la actual edición de 2024, la americanista Consuelo Varela y el catedrático de Filología Latina Juan Gil se unen a la galería de sevillanos ilustres que han sido galardonados con el Premio Manuel Clavero. En este caso, el jurado ha destacado la influyente carrera investigadora y el presitigio docente e intelectual de los humanistas "tanto de forma conjunta como por separado" y valora de forma especial uno de los hitos más significativos que han logrado con la publicación en Athenaica de la edificion definitiva de los textos, cartas y documentos completos del descubridor de América.

Hace justo un año, en los Reales Alcázares de Sevilla, era el sindicalista Eduardo Saborido Galán quien se incorporaba a la nómina de personalidades distinguidas a lo largo de más de una década por el premio impulsado por la Fundación Persán y Diario de Sevilla. Fue el premio a un luchador incansable por la democracia y las libertades en los difíciles años de la Transición, el reconocimiento a la valentía de toda una generación por lograr una "auténtica revolución política".

La historia de los Premios Clavero la abrió en 2012 el cardenal Carlos Amigo como reconocimiento a la labor desarrollada durante sus 27 años al frente de la Archidiócesis de Sevilla. El siguiente premio Manuel Clavero, entregado en 2013, recayó sobre el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Manuel Lara Bosch, de quien el jurado resaltó su labor empresarial y de mecenazgo.

El prestigioso psiquiatra Luis Rojas-Marcos fue el protagonista de la tercera edición, siendo considerado por el jurado como “un ejemplo social”. En la cuarta edición, fue reconocido el “político sevillano más importante del siglo XX”: el ex presidente del Gobierno Felipe González.

Una mujer, premio Nacional de Artes Plásticas, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e Hija Predilecta de Andalucía, Carmen Laffón, recibió en su quinta edición el galardón.

Al año siguiente, el reconocimiento fue para un hombre fundamental en el hito sevillano de la última década del siglo XX, la Exposición Universal de 1992: Manuel Olivencia. En 2018, el galardón recayó en Soledad Becerril, la primera alcaldesa de la historia de Sevilla, primera mujer ministra en la moderna democracia española, diputada en el Congreso, senadora y primera en ostentar el cargo de Defensora del Pueblo de España.

Antonio Hernández Callejas, presidente de la compañía Ebro Foods, recibió el VIII premio Clavero, al reunir “elevados” méritos como “ejemplo en el mundo empresarial y económico”.

En la novena edición, el galardón distinguió a los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz y, en 2022, el premio fue para Pilar Manchón Portillo, una líder mundial en inteligencia artificial y robótica con una extraordinaria carrera en Silicon Valley.