La zona azul en la avenida de Portugal, Diego de Riaño y entorno retrasa su entrada en servicio al 29 de enero

La avenida de la Borbolla será una de las calles con zona azul.

El estreno de la zona azul en seis calles del entorno de la avenida de Portugal y Diego de Riaño tendrá lugar más tarde de lo previsto inicialmente: será a partir del 29 de enero a las 9:00 horas. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Sevilla, que aclara que el inicio de la regulación del aparcamiento en superficie en estas nuevas vías tendrá lugar en tal fecha, atendiendo a lo establecido en la Ordenanza de Circulación de la ciudad de Sevilla (artículo 130).

Las actuaciones para la implantación de la zona azul se han iniciado en el nuevo año 2026 con la obra civil de montaje de parquímetros. Posteriormente, se llevará a cabo la instalación de la señalización vertical (placas de inicio y fin de zona, manomonedas direccional) y el propio montaje de los parquímetros. Se prevé que en la tercera semana de enero se lleve a cabo el pintado de la señalización horizontal en las calles.

Las nuevas calles que se incluyen en la zona azul son las siguientes:

-Avenida de Portugal (Avda. de la Borbolla a Calle Diego de Riaño)

-Avenida de la Borbolla (Avda. Carlos V a Avda. de Portugal)

-Diego de Riaño (Avda. de Portugal a Avda. Carlos V)

-Ciudad de Ronda (Avda. de Portugal a Avda. Carlos V)

-Infante Carlos de Borbón (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda)

-Infanta Luisa de Orleans (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda)

El Ayuntamiento ha iniciado las tareas previas para incluir estas nuevas vías en el servicio de Gestión de Estacionamiento en Superficie (GES) de la ciudad.

Con la inclusión de estas calles en la zona azul, el Ayuntamiento da respuesta a una petición de los vecinos de la zona ampliamente demandada desde hace años. Todos los vecinos residentes en las citadas calles, pueden tramitar ya su distintivo a través de la página web de AUSSA: https://apparkya.com/distintivos-de-residentes

Durante los días 29 y 30 de enero, el personal de control realizará labores informativas a los usuarios, sin formular denuncias, con elobjetivo de facilitar la correcta adaptación a la nueva regulación.