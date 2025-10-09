Estas son las nuevas calles de Sevilla que tendrán zona azul a partir de 2026

El Ayuntamiento de Sevilla incorporará seis nuevas calles a la zona azul a partir del 1 de enero de 2026, una medida que supondrá la ampliación del estacionamiento regulado en el entorno del Prado de San Sebastián y la zona de la Pirotecnia, con el objetivo de mejorar la rotación de vehículos en un área con una alta concentración de oficinas.

La medida forma parte de las ordenanzas fiscales de 2026, aprobadas este miércoles en la Comisión Especial de Hacienda, tras resolver las alegaciones presentadas por PSOE y Podemos-IU. Aunque se han producido conversaciones hasta última hora con la oposición, no se han introducido cambios sustanciales en el texto, que saldrá adelante gracias al apoyo de Vox.

La extensión del estacionamiento regulado (zona azul) se aplicará a las siguientes vías:

Avenida de la Borbolla

Avenida de Portugal

Calle Diego de Riaño

Calle Ciudad de Ronda

Calle Infante Carlos de Borbón

Calle Infanta Luisa de Orleans

Tal y como adelantó Diario de Sevilla el pasado mes de julio, esta ampliación responde a la necesidad de reponer las plazas de aparcamiento suprimidas por las obras del Metrocentro y otros trabajos realizados en el entorno.

El Servicio de Movilidad ha sido el encargado de plantear la propuesta, que —según el Consistorio— ha sido consensuada con los vecinos y no supondrá un perjuicio para los residentes, quienes podrán seguir beneficiándose de una tarifa plana mensual. De este modo, los empadronados en estas calles no tendrán que pagar los 1,70 euros establecidos por dos horas de aparcamiento, ni se verán afectados por el horario de regulación habitual.

El contrato de gestión de la zona azul, actualmente en manos de Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa) —empresa participada por Tussam—, finalizaba en el verano de 2025. La ampliación prevista se enmarca dentro del nuevo modelo de gestión que el Ayuntamiento prevé poner en marcha coincidiendo con la renovación del contrato, con el compromiso de mantener e incluso aumentar el número de plazas reguladas respecto a las actuales, que rondan las 7.300.

La medida se suma al resto de decisiones fiscales impulsadas por el gobierno local para el próximo ejercicio, entre ellas la bajada del 1% en impuestos y tasas municipales.