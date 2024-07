Con el estreno de la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja, estos son los requisitos y excepciones para acceder a partir de ahora

Como medida derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, el 1 de julio entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones de la isla de La Cartuja, en Sevilla. Y, como suele ocurrir en estos casos, trajo consigo una serie de preguntas por parte de los conductores más afectados. ¿Significa que ya no puedo circular con mi coche? ¿Y si vivo en esa zona o necesito acercarme al hospital? Estas son sólo algunas de las cuestiones más relevantes.

Ahora bien, en primer lugar, cabe plantearse qué es una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata de un área perimetrada donde se restringe la circulación de los vehículos más contaminantes. El objetivo es reducir las emisiones nocivas, como el CO2 (dióxido de carbono) y el NOx (Óxidos de Nitrógeno). Así, Sevilla se suma a una oleada que ya ha llegado a ciudades como Madrid, Barcelona o Córdoba.

¿Qué requisitos me permiten acceder a la ZBE?

No podrán acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes en horario de 7 a 19 horas, los vehículos que no hayan sido autorizados, a través de la correspondiente calificación energética: “0 EMISIONES”, “ECO”, “C” o “B”. Sin embargo, no es necesario tener colocada la etiqueta dentro del coche, ya que un sistema de detección lo confirmará mediante la lectura de la matrícula. De esta forma, hay que tener muy presente que el Ayuntamiento ha instalado cámaras de control de tráfico para vigilar el acceso a la ZBE.

Vehículos que tienen prohibido el acceso

Son, principalmente, los coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al 2006 los que más problemas tendrán a la hora de entrar en isla de La Cartuja; y cuyo acceso puede suponer el pago de una multa significativa. Así se ha establecido desde este lunes 1 de julio, momento en el que, después de un período informativo de seis meses, las sanciones han comenzado a surtir efecto.

Excepciones para acceder sin etiqueta medioambiental

Asimismo, pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones algunos vehículos que no cuenten con ningún certificado ambiental, previa solicitud en base a una serie de excepciones previstas. En este sentido, podrán circular por estas calles los coches de emergencias y asistencia sanitaria o aquellos que transporten a personas con motivo de urgencias o alta hospitalaria.

También se encuentran dentro de la lista de excepciones, los vehículos vinculados a actividades económicas en empresas ubicadas dentro de la zona de bajas emisiones; los coches que se dirijan a estacionamientos de uso público en régimen de rotación o las personas que cuenten con una plaza de garaje fija en el interior del espacio delimitado. Finalmente, están incluidos además los vehículos que recojan a personas con movilidad reducida o los turismos destinados al transporte público de pasajeros.

Cualquiera que sea el caso de necesidad para acceder con un coche afectado por la limitación, el titular del vehículo tendrá la posibilidad de presentar una declaración responsable en una oficina de asistencia en materia de Registro para su posterior valoración y acceder, de esta forma, a la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja.