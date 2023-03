Adiós a Sampaoli, el Papu Gómez se queda sin padrino

¿Volverá el aficionado sevillista a ver jugar al Papu Gómez con el escudo del Sevilla? Será complicado en el actual contexto en el que anda metido el club de Nervión. De momento, el Sevilla acaba de hacer oficial el despido de Jorge Sampaoli, que podría ser su mejor valedor, para que sea sustituido por José Luis Mendilibar, el hombre que no cree en los interiores.

Sólo por el viraje en el sistema de juego sería poco probable volver a ver al Papu vistiendo la camiseta del Sevilla. La última vez que lo hizo, un rato ante el Elche como oasis en medio de sus lesiones, recibió pitos del respetable del Sánchez-Pizjuán.

Una deseable rescisión de contrato

El club trata de rescindir su contrato, que está vigente hasta junio de 2024, desde que llegara del Atalanta en una situación muy especial, tras pelearse con Gian Piero Gasperini, ténico entonces del equipo de Bérgamo, en enero de 2021. Esta temporada apenas ha jugado poco más de 900 minutos, con 13 participaciones ligueras y 5 de Champions. Y en febrero cumplió 35 años... Su futuro está en ligas menos competitivas y que paguen bien, Estados Unidos, Árabia...

En realidad fue el Mundial lo que rompió la relación del Sevilla con Papu Gómez, y sus declaraciones previas sobre dónde tendría la cabeza... Sampaoli lo mimó antes de la cita de Qatar y, extrañamente, no lo citó para el partido crucial con la Real Sociedad por unas molestias. Sí había jugado el derbi en Heliópolis, como titular, lo que demostraba la confianza del técnico argentino en su compatriota. Y luego, tras participar en el debut con derrota de Argentina, se lesionó en el Mundial. Hasta hoy.

Aquella citación de Scaloni

Lionel Scaoloni, pese a que el futbolista lleva sin jugar con regularidad desde noviembre, hace cuatro meses, lo citó para los dos partidos amistosos de Argentina en el parón de marzo. Y el futbolista, que quería ir pese a estar lesionado, se ha encontrado con la reticencia del club hacia ese capricho en la actual situación.

Por eso ha lamentado públicamente, en Instagram, que no pueda acudir, al menos, a abrazar a los muchachos... Como si el Sevilla estuviese para concesiones y veleidades en estos momentos.

Papu no acudirá a la convocatoria, lógicamente, y conocerá a su nuevo entrenador, Mendilibar, que huye de futbolistas sin velocidad, de jugar por dentro y con conducciones, que no rompan por las bandas a pierna natural, que no tengan cualidades para un fútbol directo... ¿Cabe en ese perfil Papu Gómez? Parece que no, aunque sí podría encajar para un fútbol al espacio, como segundo punta, en un fútbol de segundas jugadas sobre la referencia del delantero centro. Ahí sí podría caber. Habrá que esperar.