Agoumé: "Estoy mejorando cada día y me siento muy bien"

Uno de los jugadores del Sevilla que pasó por zona mixta fue Agoumé, quien en un muy buen castellano atendió a los medios oficiales del club de Nervión.

Análisis del partido

"Hoy hemos hecho un muy buen partido en fase defensiva y en ataque. Estamos trabajando muy bien las últimas semanas y hoy lo hemos demostrado en el partido. Yo me siento siempre mejorando día a día. Estuve lesionado seis semanas y hoy me siento muy bien. Estoy volviendo a tomar el ritmo y hoy con Soumaré me he sentido muy bien".

La afición

"Lo que hemos hecho en el partido hoy lo hemos trabajado toda la semana en los entrenamientos y ha salido bien. Hay que continuar trabajando así para ganar los cuatro partidos que nos quedan. Tenemos que ganar para el club y acabar la temporada lo más alto que podamos. Y para la afición también y por nosotros. Somos un gran club y tenemos que terminar lo más alto que podamos".

Confianza en el Sevilla

"Yo estoy aprovechando esto porque antes de venir aquí sabía que la afición del Sevilla es muy conocida por todo el mundo. Es un club muy grande y estoy disfrutando todos los días aquí con los compañeros y la afición. Nos hemos apoyado muy bien".

Tranquilidad

"Nos sentimos más tranquilos, pero jugamos siempre para ganar. Nos quedan cuatro partidos y vamos a jugarlos para ganar y para la clasificación".