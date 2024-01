Agoumé, posible contratación con ficha del filial del Sevilla y ¿nivel futbolístico?

El Sevilla está a punto de cerrar su primer fichaje en el mercado invernal y éste será el centrocampista francés Lucien Agoumé, un futbolista del Inter que ha jugado apenas cuatro minutos en la presente temporada y que llegaría en condición de cedido con una opción de compra baja, dicen que de cinco millones de euros.

El futbolista sólo ha participado esta temporada en cuatro minutos con el Inter en la Serie A. Concretamente fue en un partido contra la Salernitana a finales de septiembre en el que los interistas ya ganaban por goleada y acabaron con un contundente 0-4.

Agoumé, con dos partidos con la selección francesa sub 21, 8 sub 20 y 5 sub 18, fue una gran promesa como sub 17, ya que ahí sí jugó 25 partidos con Francia y marcó cuatro goles.

De esa época deben ser las preferencias de Víctor Orta, del que apuntan que es una apuesta personalísima, sobre la figura de Agoumé. Su trayectoria posterior ha sido bastante discreta y ha estado de cesión en cesión sin brillar en ninguno de los equipos en los que ha militado.

Concretamente, la pasada campaña llegó al Troyes, donde descendió después de jugar 15 partidos, la mayor parte de ellos en la segunda vuelta. Sí jugó mucho más el año anterior, cuando estuvo cedido en el Brest con 27 partidos, muchos de ellos dentro del equipo inicial. El cuadro bretón acabó en la mitad de la tabla, concretamente undécimo.

También ha militado Agoumé como cedido en las filas del Spezia italiano después de comenzar muy joven en la prestigiosa cantera del Sochaux en la Ligue 2.

Agoumé es un centrocampista defensivo con muy escasa participación en el ataque de su equipo. Con buen físico, no destaca por su velocidad cuando tiene que correr hacia atrás. Normalmente, juega siempre a lo fácil y es complicado verle acciones de driblar a rivales o pases de gol.

La opción posible por su edad (21 años) y por el elevado número de futbolistas puede pasar por hacerle la ficha del filial. Una cuestión a discernir es si tiene más nivel futbolísticos que Lulo y Manu Bueno, los dos medios centro del líder Sevilla Atlético.