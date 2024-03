El Almería-Sevilla, en directo: vuelven Ocampos y Sow y se mantiene Jesús Navas en el once

Ocampos, que ocupará otra vez la demarcación de carrilero izquierdo, y Sow vuelven al once de Quique Sánchez Flores en el Power Horse Stadium una vez cumplidas sus sanciones. Jesús Navas también, una vez superado el esguince de tobillo que lo obligó a ser sustituido en el descanso ante la Real Sociedad, se mantiene en el equipo titular, un once que no varía del bloque ganador del madrileño.

Los once elegidos son Nyland; Badé, Sergio Ramos, Kike Salas; Jesús Navas, Soumaré, Sow, Óliver Torres, Ocampos; Isaac y En-Nesyri.