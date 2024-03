Antonio Lappi desvela su intención de ser presidente del Sevilla... a medio plazo

Fue consejero de José María del Nido en sus primeros mandatos, poco después de que le cediera el sillón del Ramón Sánchez-Pizjuán el recordado Roberto Alés, y ahora se postula como candidato a ese mismo lugar de privilegio. Se trata de Antonio Lappi, una tercera vía ante el fortísimo desencuentro que hay entre el actual presidente, José María del Nido Carrasco, y el principal opositor, precisamente su padre. Su figura ha salido a la palestra en un nuevo capítulo de la guerra accionarial.

Del Nido Benavente señaló en un tuit a Antonio Lappi como "colaborador necesario" de la actual situación económica y deportiva del Sevilla a Antonio Lappi, y éste le ha replicado con dureza. Pero no sólo eso, sino que ha desvelado ante la luz pública algo que ya se venía rumoreando entre los iniciados de la tramolla instititucional sevillista, que desea ser presidente del club de Nervión.

Empresario y editor, empezó en Lappi Industrias Gráficas S.L., firma puntera en la impresión gráfica de la que es CEO, y terminó metiéndose en el periodismo digital como socio capitalista de ElDesmarque. En una entrevista a Canal Sur Radio, Lappi tocó varios asuntos concernientes a todo lo vivido en la Junta de Accionistas del pasado lunes, y también habló de su intención futura de ser presidente del Sevilla.

Ante la pregunta directa de si quiere ser presidente del Sevilla, dijo: "¿A quién no le entusiasmaría tener un proyecto que ilusione al sevillismo? No me falta capacidad. Puedo tener solvencia económica suficiente. Hay que tener criterios de ética y visión para no estar viviendo de esto. No me faltan las ganas, pero otras situaciones mías empresariales me hacen complicado el corto plazo. No lo descarto en el medio plazo. Se lo he dicho a Del Nido Carrasco. Siempre he estado, siempre he ayudado. Ganas y compromiso no me faltan, pero en este momento me centro en una situación que tengo que organizar".

Después de la actitud dictatorial de la mesa en la JGA contra TODOS los accionistas me gustaría señalar a los cooperadores necesarios de que los actuales okupas sigan en el poder, arruinando a la entidad (los números son escandalosos) y llevándonos al precipicio. De las… — Del Nido Benavente (@JMDelNido_) March 20, 2024

Dejó caer, pues, que primero tendría que reorganizar y dejar en buenas manos sus negocios para aventurarse en una empresa del calado de la presidencia del Sevilla, que ahora mismo está en una feísima deriva, en una crisis institucional y deportiva como no se recuerda con el nefasto trasfondo del enfrentamiento paterno-filial de los Del Nido.

"Estoy cansado de escuchar términos jurídicos y deberíamos hablar más de fútbol", dijo al ser cuestionado sobre estos asuntos. Además, se le inquirió sobre ese tuit en el que Del Nido padre lo llamó cooperador necesario. "El fútbol ha cambiado. De cooperador necesario tengo poco. Cooperador es el señor que lo poco bueno que ha hecho últimamente ha sido firmar el pacto. Digo bueno porque hasta ahora no le dan la razón en lo jurídico. No somos cooperadores necesarios, para nada. Deja bastante que desear la actitud. Me siento avergonzado incluso personalmente", dijo.

Sobre si le preocupa que Del Nido lo haya señalado públicamente como "cooperador" del actual consejo de administración, dijo: "¿Me preocupa? No, no. El señor Del Nido Benavente no tiene otra cosa que hacer que levantarse y pensar en esto. Si alguien ha manchado el escudo ha sido él, vinculado a lo que ocurrió en el pasado cuando no se fue de la presidencia", dijo en alusión a que estuvo un año como presidente mientras recurría la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga al Tribunal Supremo, que ratificó la condena a siete años de cárcel.

Sobre Del Nido Carrasco, dijo Lappi: "Tenemos un presidente al que debemos darle tiempo. Lleva tres meses. Hay cosas que cambiar, que mejorar. Se tiene que rodear de gente de primer nivel". Y deslizó más críticas hacia el padre del actual presidente: "La deriva no es solo del consejo. Vemos algún pasado de Del Nido Benavente y no fue tan pulcro lo que ocurrió en la entidad".