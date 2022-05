El Aston Villa estudia la posibilidad de fichar a Diego Carlos

Que el verano iba a traer noticias y especulaciones sobre los dos centrales del Sevilla era algo que se daba por hecho desde hace meses, concretamente desde que el club de Nervión ya rechazara jugosas ofertas por Diego Carlos y Koundé el verano pasado. Y desde Inglaterra vuelven a llegar noticias sobre el brasileño.

Según The Athletic, el Aston Villa está estudiando la el plan para acometer el fichaje de Diego Carlos. El equipo de Birminghan cuenta con una ventaja que quizá no tenía el Newcastle, cuya jugosísima oferta fue rechazada el verano pasado por el Sevilla, cuando tenía ya convencido el club inglés al brasileño, quien prefirió finalmente quedarse en Nervión, con una mejora de contrato. El carisma de Gerrard podría ser un factor importante si el Aston Villa se decide a ir de verdad por el oro olímpico.

🚨 EXCL: Aston Villa exploring possibility of signing Diego Carlos from Sevilla. #AVFC want a centre-back & rate Brazilian as one of Europe’s best. Potential fee + salary could be problematic & may need exits first but 29yo among the options @TheAthleticUK https://t.co/WmSab650M8