El PSV desvela su interés en De Jong: "Dependerá de él que vuelva"

Luuk de Jong es uno de los futbolistas que se va a mover este verano y puede que el PSV Eindhoven, club del que lo fichó el Sevilla en 2019 por 12,5 millones de euros, sea su destino. Tras su fructífera cesión en el Barcelona, sin ser un titular fijo, pero marcando goles importantes, el delantero internacional neerlandés tiene cartel en su país.

De Jong aún tiene contrato con el Sevilla por un año, por lo que el PSV no ha tenido reparos en desvelar su intención, según dijo el director deportivo del club de Eindhoven.

"Estamos en constante contacto con Luuk y de él dependerá principalmente que vuelva a Eindhoven. Que quede claro que la puerta siempre está abierta para él y que creemos en sus capacidades", recalcó John de Jong, ex futbolista del PSV como Luuk de Jong.

Es curioso que el PSV haya desvelado este fuerte interés y que ponga en la voluntad del futbolista su posible regreso a la Eredivisie, después de que el propio club de Eindhoven lo tentara el verano pasado, cuando Ronald Koeman lo requirió para su proyecto en el Barcelona.

En el Camp Nou, De Jong ha rendido a un nivel más que aceptable. Pese a jugar de forma discontinua, participó en 29 partidos oficiales, marcando 7 goles y dando una asistencia. En la Liga jugó 26 partidos, y no sólo con Koeman, también con Xavi, e hizo 6 goles, algunos importantes para la remontada azulgrana en la segunda vuelta.

En este contexto, se ha revalorizado, aunque sobre su valor de mercado pesa que esté ante su último año de contrato con el Sevilla, lo que quizá ha animado al PSV a tentarlo con fuerza para repatriarlo y que no se decante por alargar su estancia en el Barcelona. El Sevilla incluyó una opción de compra en el contrato de cesión al Barça por unos 4 millones de euros.

"No entraré en nombres o rumores, pero he hecho una excepción con el nombre de Luuk. No sorprende que nos hayamos mantenido interesados en él y nos mantengamos en contacto", dijo ilustrativamente John de Jong en declaraciones en su país.