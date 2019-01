Pablo Machín: "Aun haciendo rotaciones seguimos siendo competitivos"

Pablo Machín ha realizado una valoración muy positiva del triunfo del Sevilla en San Mamés (1-3) en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, cruce casi sentenciado. "Yo creo que está encarrilada, pero no nos podemos confiar. Lo bueno es que nos vamos a ir con la confianza que aun haciendo rotaciones seguimos siendo competitivos".

El entrenador del Sevilla ha destacado la respuesta de un equipo con muchos futbolistas poco habituales. "Hemos hecho ocho cambios respecto al partido último de Liga y hemos sabido competir muy bien. Por fases nos hemos dejado dominar un poco para aprovechar luego los espacios y creo que todo el mundo ha cumplido, ha salido a la perfección el plan, que se nos ha puesto muy de cara con el gol de Nolito. La tenemos encarrilada, pero no decidida", ha insistido.

El soriano ha sido preguntado por el papel de Nolito, autor de un gol y de dos pases de gol. "Nolo es un futbolista al que nadie le puede reprochar la implicación tanto en los entrenamientos como cuando le toca jugar, ha sabido aprovechar la profundidad y nos ha ayudado a tapar las incursiones de Capa por la derecha. Después de no tener continuidad ha hecho un buen partido, seguramente le ha dado confianza ese gol que ha hecho y ojalá continuemos en esa línea".

Y ha explicado el porqué de tantos cambios: "Las rotaciones son también por el merecimiento de los futbolistas que están entrenando bien. Mi obligación es gestionar la mejor manera la plantilla que tengo. Ahora tenemos la lesión de Gonalons y de Joris (Gnagnon), que a ver si puede evolucionar estos días. Contábamos con muchos jugadores y era el momento de darles chance para mostrar lo bien que están entrenando y nos ayudaran a pasar esta eliminatoria".

Juan Soriano, titular en la ida copera, pero no por norma: "Esto no quiere decir que tenga garantizado que vaya a jugar siempre, igual que Vaclik no tiene garantizado que vaya a jugar en laLiga. Tenemos dos porteros y creo que también Juan se merecía esta oportunidad. Ha cumplido, lo ha hecho francamente bien y ya veremos en las siguientes eliminatorias y partidos quién juega".

En la Liga, otro partido bastante distinto: "Garitano ha hecho siete rotaciones, nosotros ocho. Su idea es refrescar el equipo para la Liga, exactamente igual que nosotros. Seremos los mismos equipos pero con muy diferentes jugadores".