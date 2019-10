"Tampoco queremos centrar el debate en De Jong". La frase es de Monchi, con el partido aún siendo digerido por los profesionales y los aficionados del Sevilla, y fue puro humo, una oración vacía que hasta el propio director deportivo, que de tonto no tiene un pelo, sabe que fue un ejercicio de retórica tan necesario como vano. No es que centre el debate, es que De Jong es el debate. Hasta el juego fonético ayuda a focalizarlo en el centro de todas las diatribas, que habrá muchas en contra de su pertinaz sequía. El debate es De Jong. Y guste o no guste, eso es una realidad incuestionable.

El delantero procedente del PSV no ha iniciado su andadura en la Liga, en el Sevilla, con buen pie. Ni con buena cabeza. Ni con buena suerte. La fortuna es algo fundamental en el fútbol, como juego en el que el azar decide por milímetros o por capricho que el fiel de la balanza de un partido caiga para un lado o para el otro. La calidad también tiene que ver, muchísimo. Y ahí está el debate, en si es más falta de calidad o de fortuna lo que acompaña a De Jong en su aventura sevillista. De momento, en el Camp Nou se le alinearon todos los astros en contra el delantero holandés. Porque a tres ocasiones suyas fallidas, una con la intervención clave de Ter Stegen, le dieron la réplica los tres goles del Barcelona, en ocho minutos, en los que medió la calidad de los atacantes azulgrana y también los errores de los compañeros de De Jong.

Entre el minuto 11, con el paradón de Ter Stegen, y el 26, con un mal cabezazo a un centro al que tampoco llegó Nolito, De Jong pudo encumbrarse en el Sevilla. En el minuto 18, además, tiró fuera otra gran ocasión en un córner, con la zurda. Entre el minuto 27 y el 35, el Barcelona fulminó al Sevilla y, de paso, le echó una pesadísima losa en lo alto a De Jong, que puede sufrir el síndrome de Cantudo. Una caída en desgracia que puede estar más o menos relacionada con la calidad del jugador o su falta de fortuna. El pavoroso mal bajío que temían los marinos. Pero ni Munir ni Chicharito mejoraron sus prestaciones.

Los aficionados más viejos del Sevilla recordarán cómo se hizo extrensiva una frase en los 70 para afear la falta de calidad. Incluso había quien la usaba para actitudes alejadas del fútbol, en los niños traviesos, por ejemplo: "Eres más malo que Cantudo".

Aquel punta que llegó del Tenerife en 1974 se fue habiendo marcado siete goles en 1977. Guerrillero, de casta, una temporada estrelló diez balones en el poste y marcó una época por la que se formó a su alrededor, cuando no había Twitter y los mensajes llegaban a los futbolistas a grito pelado domingo tras domingo, sin filtros, como se dice ahora.

Monchi fichó al pichichi de la Eredivisie, que ha ganado cuatro veces. La temporada pasada hizo 32 tantos en total (28 en liga). Lleva siete jornadas como titular con el Sevilla y cero goles. En el Camp Nou estuvo más cerca que nunca del gol, pero Ter Stegen, su impericia y el poste finalmente le levantaron un muro a cuyo pie podría grabarse el nombre de Cantudo, aquel buen hombre que sufrió las iras del sevillismo en los 70.

Los compañeros, verdugos indirectos

Para la caída en desgracia de De Jong en el Camp Nou también contribuyeron otros futbolistas que sí gozan del reconocimiento generalizado de la afición, aunque nunca hay consenso absoluto en el fútbol.

Que Semedo fuera uno de los futbolistas del partido, jugando a pierna cambiada y siendo diestro, dice poco de Ocampos o de Jesús Navas, que llegó tarde a su centro en el 1-0, que llegó justo después de la mejor ocasión desperdiciada por De Jong, y se quedó descolgado en otro centro atrás en el 2-0, habilitando a Arturo Vidal.

Fernando, además, fue el que pedió el balón en el 3-0. Y Vaclik falló clamorosamente en la falta que dio a Messi su primer gol esta Liga. Todo eso contribuyó, como también que ni Chicharito ni Munir mejorasen sus prestaciones.