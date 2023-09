Bono: "Necesitaba algo nuevo y el Sevilla lo sabía"

Aunque se esperaba alguna más, la de Yassine Bono ha sido la única gran venta del verano. Su salida dolió al sevillismo, pues puede decirse que fue artífice de la consecución de dos títulos europeos con sus actuaciones, las de 2020 y 2023, pero también hay que entender el escenario. El club le había prometido una salida, como lo ha hecho históricamente con todos los jugadores que se han revalorizado. Ni es el primero ni –ojalá para los intereses de la entidad- será el último.

El meta marroquí, ahora en el Al Hilal saudí, repasó algunos detalles de sus últimos meses en Sevilla en una entrevista en Canal Sur Radio.

"Es difícil cuando sales de un club en el que pasaste los mejores años desde que estás en Europa. Sentía que era el momento de salir, había dado todo lo que tenía y sería manchar un poco todo lo que se hizo. Si seguía, no tenía la misma energía. El año pasado fue un desgaste muy grande, entre el Mundial, una temporada que no fue sencilla, salvamos la temporada con un título, pero fue un desgaste emocional y familiar grande. Necesitaba algo nuevo y el club lo sabía. Cumples un ciclo y lo tienes que entender", ha comentado el guardameta.

Al final eligió el fútbol árabe pese a que pudo marcharse al Bayern Múnich o al Real Madrid. Sin embargo, todo, según él, tiene una explicación: "Llega un momento en que estás esperando. El Bayern me pedía que esperara, que iban a mandar una oferta, pero mientras tanto sonaban otros nombres, cesiones… Entendí que los clubes no quieren gastar. Es difícil que lo hagan en gente de 32 años como yo. De repente, salió la oferta del Al Hilal. El Real Madrid tengo entendido que al principio sí era la primera opción. Después, analizando la situación, tengo la Copa de África y por perderme un montón de partidos no se pudo. Además, tenían otras opciones a nivel de cesión. Influyó lo de la Copa de África en ese mercado, tanto para mí como para Youssef (En-Nesyri)".

Sobre su compañero, que al final no salió, también habló; "Sabe manejar situaciones. Ahora está bien, no está triste y tiene ganas de hacer un buen año. Eso es lo que sentí cuando lo vi ayer. Tiene retos con él mismo, ojalá pueda batir un par de récords que tiene ahí pendientes. Tiene ofertas, pero no puede cambiar el Sevilla por cualquier cosa. Para ir cedido al Milan no va a dejar el Sevilla".