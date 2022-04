Bono: "Unzué me dio confianza para la salida del balón"

Bono analizó su situación personal y la del Sevilla a falta de cinco jornadas y habló, por ejemplo, de los buenos consejos que le dio como entrenador del Girona Unzué, que recientemente protagonizó un muy emotivo acto al recibir el XII Dorsal de Leyenda, acto en el que participó con un cariñoso mensaje el meta marroquí.

"Pasamos pocos momentos en el Girona, fueron dos o tres meses -explicó Bono-. Pero me transmitió mucho porque tiene un nombre importante como entrenador y como jugador y con lo poco que me decía me transmitió mucho. Es verdad que me hizo creer y tener confianza en la salida del balón, que podía hacerlo perfectamente. Y viniendo eso de alguien que había jugado en el Barcelona, que siempre jugó a eso, pues te da seguridad", aseguró, antes de alabar su figura: "Unzué es una leyenda eterna".

El propio Dorsal de Leyenda participó en el programa recordando aquel tiempo en que coincidieron como entrenador y jugador en Gerona. "Yo le decía que él tenía capacidad para tener un poco más de tranquilidad cuando le venía la pelota a los pies y tenía que jugarla, porque la técnica la tenía; que tenía que confiar un poco más en él mismo para dar esos pases que estamos viendo que da en cualquiera de los partidos. Es una parte nada más de ser portero", le dijo Unzué a través de un mensaje de vídeo grabado y emitido en el programa.

Bono también habló de que es el principal candidato, a falta de cinco partidos, para terminar llevándose el Trofeo Zamora con que el diario Marca premia al portero que encaja menos goles. El marroquí colectivizó este logro posible. "Es algo muy bonito, pero cuando el reto del equipo es tan importante, te olvidas un poquito. Está claro que logrando eso ayudas también porque encajas menos goles, pero sinceramente, desde principio de temporada, no es algo en lo que pensaba. Ahora seguiré de la misma forma".

Por supuesto, habló de su reciente renovación hasta 2025: "Lo estoy disfrutando y ya tendremos tiempo de celebrarlo. Yo disfruto del presente y sé que el futuro no me pertenece. Estoy en un lugar que me permitió tener un nombre importante a nivel europeo y es el mejor lugar para seguir fortaleciendo eso y seguir creciendo. En el fútbol y en la vida siempre te puede pasar algo que te obliga a reaccionar. La mente necesita tener problemas a superarlos".

"Intento disfrutar del momento siempre", dijo el meta sobre el fútbol como profesión. "Cuando no lo disfruto, recuerdo momentos, y pienso, cómo no voy a disfrutar con un escenario así, con una camiseta así, con unos compañeros así, con un escenario así... El día que no disfrute al entrar en el campo, daré un paso al costado, sin duda", explicó.

También hizo referencia al objetivo liguero, la clasificación para la Champions: "Hay que ir a por todos los partidos y pelear la segunda plaza. Para mí sería un año muy bueno porque mejoraríamos lo que se ha hecho anteriormente. Si quedas segundo, para el futuro ves más cerca pelear el título. Hay que ir a por las cinco finales".

El cariñoso mensaje de Fernando

Bono, además, recibió una felicitación por parte de un compañero que lo tiene en muy alta estima, Fernando, que se recupera al margen del equipo de su lesión de tobillo tras ser operado en Oporto. "Quiero felicitarte por tus 100 partidos por la camiseta del Sevilla y por tu renovación, estoy muy contento con todo lo que está pasando en tu vida. Eres un chaval que se merece todo lo que está pasando. Te echo de menos, espero que muy pronto estemos juntos", le dijo en público a través de un mensaje de vídeo.