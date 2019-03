Joaquín Caparrós prepara su segundo encuentro al frente del Sevilla, un duelo ante un rival directo como el Valencia en la lucha por entrar en competición europea, y más concretamente, en la Liga de Campeones. El entrenador utrerano ha abordado este viernes diversos temas de actualidad en el club como el estado físico de Tomas Vaclik, que de nuevo se ha quedado sin entrenar, y su posible sustituto en un partido decisivo, así como el de otra duda por problemas físicos, el madrileño Pablo Sarabia.

“En el supuesto de que no pueda jugar, confiamos en la cantera, en los chicos (Lucho García y Javi Díaz). Vamos a esperar hasta última hora, le van a hacer una prueba y eso es lo que nos dirá si puede alinearse o no. Hay máxima confianza. Han estado jugando en el Sevilla Atlético. Ha jugado más Javi. Tienen personalidad, pero vamos a ver el tema de Tomas. No voy a arriesgar porque hay partido el jueves y hay que hacer caso al equipo médico”, ha comentado el utrerano.

Los internacionales. “Están muy bien. Lo primero, que es una satisfacción tener tantos internacionales. Es un lujazo y me gustaría hacer hincapié en Jesús (Navas), que haya vuelto a la selección y al nivel que ha dado es increíble”.

El Valencia. “Llegan bien, están en tres competiciones. Vienen de menos a más. Llevan trabajando años y han asimilado la idea de su entrenador y con jugadores de calidad, pero si estamos al nivel que los futbolistas han demostrado tener será un partido abierto. Conseguir un resultado positivo sería dar un pasito, pero quedarían más puntos. De nada sirve ganar y luego coger una racha mala”.

El centro del campo. “A ver cómo podemos aprovechar los recursos que tenemos. Son 90 minutos y hay una estrategia. Muchas veces os fijáis sólo en el once inicial y hay tres cambios. Tenemos una plantilla con recursos para cambiar una situación”.

Sarabia, su lesión y su adaptación táctica. “Está difícil, pero está en la última fase de su recuperación, pero tenemos que tener cuidado porque pueden tener una recaída. Los futbolistas tienen una cultura táctica. Todos han jugado en muchas posiciones”.

De nuevo, al banquillo. “Estoy ilusionado. Yo desconecto rápido. Dejo el traje y me pongo el chándal. También a nivel personal. Muy centrado con todos los jugadores. Ellos están también con ese compromiso y esa implicación”.

La Champions, su reto. “Es el reto más inmediato, pero me queda todavía mucho recorrido. Tengo muchos retos. Estamos con ganas, pero el fútbol lo que fortalece la idea son los resultados positivos”.