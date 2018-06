Caparrós: "No ha llegado ninguna oferta por Lenglet, es futbolista del Sevilla"

Joaquín Caparrós ha realizado un análisis de cómo va la planificación del Sevilla después de clausurar el Máster de Periodismo Deportivo de la Universidad de Sevilla, en el salón de grados de la Facultad de Comunicación. El director de fútbol del Sevilla ha comentado que "la planificación va bien, aunque no se vea en ninguna presentación", y ha añadido que hay "muchas operaciones masticadas, a falta de detalles". Tampoco ha dado muchas más pistas sobre nombres concretos, aunque ha asegurado que "Lenglet sigue siendo futbolista del Sevilla" y no ha "descartado a ningún jugador", ni siquiera cuando ha sido preguntado por Batshuayi.

El responsable técnico ha empezado por cómo va la planificación. "Si os digo que la cosa va bien me vais a decir que no está reflejado en ninguna presentación. Pero van bien, están apalabradas muchas cosas, no es un año fácil, y no es un tópico, por el Mundial. La mayoría de equipos se están dirigiendo a futbolistas del Mundial. Hay cosas muy avanzadas, y estamos satisfechos de lo que tenemos avanzado, pero hasta que la rata no esté en la lata no se puede decir que esté la cosa hecha".

Preguntado por la situación de Lenglet, ha comentado: "Vosotros sabéis más que nosotros, porque no ha llegado nadie por la información que tengo. Siempre hay una llamada directa de presidente a presidente, y esa llamada, hasta hoy, hasta antes de clausurar este Máster de Periodismo Deportivo, no ha llegado, por lo tanto es futbolista hoy por hoy del Sevilla Fútbol Club".

Caparrós ha insistido en que la idea es "que cuanto antes tenga el entrenador a los jugadores, mejor". "Pero es cierto que no es fácil culminar las operaciones, tenemos mucho avanzado, casi masticado, pero nos falta esa última llamada del máximo dirigente, que está en el Mundial o en ese tipo de situaciones", ha añadido.

Sobre N’Zonzi o Banega tampoco ha llegado ninguna oferta o comunicación externa: "No ha llegado oferta por ninguno de esos dos futbolistas. La oferta es cuando llega el email con las condiciones, y no ha llegado nada. Si no te llama directamente su representante… Y no ha llamado ningún representante".

Posteriormente ha sido preguntado por si el Sevilla se ha interesado por Batshuayi, tasado por el Chelsea en 80 millones de euros. Ahí ha sorprendido: "Para el Sevilla no hay ningún futbolista descartable. Es un cluib muy grande, los futbolistas quieren venir, y no hay ninguno descartado".

¿Y Kalinic? "Seguro que los nombres que habéis sacado… Vosotros os informáis, pero no podemos decir nombres ni nada, porque no es el momento, porque las cosas no están cerradas. De muchas cosas que habéis publicado, sí es cierto que hemos estado en contacto".

Lo que sí ha reconocido es que Roque Mesa está casi hecho: "Está bastante cercano y faltan los últimos detalles. Está más o menos arreglado".

Y ha dejado caer que Sergio Rico le sugirió una solución a su situación en el Sevilla: "No he hablado con él últimamente, sí cuando llegué, tuve una conversación que se queda para nosotros, una conversación que me trasladó él. Vamos a ver, vamos a ver".

En cuanto a la cesión de Marchena a la selección, deseó que ésta progresara lo más lejos posible en el Mundial: "Ojalá que tarde en volver. Se ha levantado mucha polémica con el tema de Carlos, es buena señal. Es cierto que tenemos cubierta gran cantidad de trabajo. Se ha juntado el añadido de que el Sevilla Atlético ha descendido. Y la mayoría de los equipos de Segunda e incluso de Primera están muy interesados en unos chicos muy jóvenes, que pueden ser a corto o medio plazo futbolistas del primer equipo".

Y, por último, ha insinuado que no habrá muchos movimientos: "Tenemos una plantilla competitiva, que ha estado en Champions, con un nivel ya demostrado. Se van a hacer incorporaciones, pero no tantas como la gente puede creer. No voy a poner número". ¿Y es necesaria una gran venta para que se dinamicen algunas llegadas? "El Sevilla no tiene que estar pendiente de una gran venta, tiene músculo suficiente. Tenemos que ver que el jugador interese y que estemos convencidos todos, todos convencidos. Tiene que decidir el entrenador y también la dirección deportiva que lleva todo el año trabajando. Y en los que tenemos avanzados hay un convencimiento de toda la secretaría y de nuestro entrenador".