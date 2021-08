Castro, sobre Koundé: "No tenemos oferta ni la necesidad de vender"

El Sevilla cumplió con su tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes en la Catedral "para que nos dé esa poquita de suerte y ayuda divina, que siempre viene bien", comentó el presidente del club, José Castro, que habló a la prensa sobre los temas de candente actualidad. Y sobre todos ellos, un nombre propio, Jules Koundé y la posibilidad de que se marche antes del cierre del mercado el próximo 31 de agosto. "Es verdad que hubo una oferta (del Chelsea inglés, cifrada en unos 55 millones de euros) que rechazamos en su momento y en este momento no hay una oferta clara, si llega la estudiaremos como siempre hacemos, y si es una cantidad interesante y se hace, será para invertir esos recursos, en otros jugadores que nos hagan seguir mejorando y ampliando el palmarés".

¿Y tiene el Sevilla que vender para cuadrar sus cuentas? Castro lo desmiente. "No tenemos que vender a algún jugador para nada. Como siempre, se venderá si llega una oferta conveniente o fuera de mercado que nos dé los argumentos para seguir reforzando al equipo y lograr hitos deportivos. Hay que ser lo más potente en lo económico para serlo en lo deportivo, lo que a su vez nos hará más potentes económicamente...".

El dirigente utrerano espera que el club anuncie en bre el sexto fichaje, el medio danés Thomas Delaney: "Es un jugador que interesa y que estamos negociando con él, ojalá las cosas sigan su curso y terminen".

Al hilo de esta contratación prácticamente cerrada, no descartó el presidente que no sea la última (el Sevilla busca un central tras salir Sergi Gómez) y por supuesto, es intención dar salida a algunos jugadores de la actual plantilla: "Mientras el mercado esté abierto, todo puede ocurrir, no sólo Koundé, otros pueden salir y hasta el 31 puede haber movimientos, además en este este mercado han habido pocos, aunque no ha sido nuestro caso. Hasta el 31... muchas cosas pueden ocurrir, es un mercado raro, extraño, auguro que haya algunos fichajes en la Liga en general. En nuestro equipo, es posible".

De nuevo tejió su discurso sobre un eje, la ambición: "En nuestro club se respira ambición escuchando al entrenador queriendo tener el mejor equipo posible, escuchando a Monchi, al consejo, que está haciendo un gasto sin precedentes en un momento importante, pues queremos estar en ese campamento base que es la Champions cuatro o cinco años para afrontar un escalón mayor, aunque este escalón es muy alto. Tenemos que mantenernos en ese estatus de Champions para esos argumentos deportivos y económicos que nos hagan dar ese salto, si alguien está creciendo es el Sevilla".

Se congratuló del gran inicio de temporada, pero son mesura: "El curso ha empezado muy bien, con dos victorias, pero queda muchísimo, acaba de empezar. Tenemos una magnífica plantilla y la hemos mejorado. Tenemos que hacer todo lo posible en los tres torneos y no son palabras, las palabras están en la planificación, otros clubes no lo hacen. Nos peleamos con clubes tres o cuatro veces mayor, pero hacemos más con menos".

Se le preguntó al rector sevillista sobre la intención de LaLiga de bloquear la cesión de jugadores suramericanos por desvirtuar el campeonato: "Hay una reunión para intentar resolverlo, es un tema nos ocupa y preocupa, hay tres jugadores convocados y queremos que estén aquí con el Barcelona, si se solucionan problemas enormes en la vida, por qué no ese".

Finalmente, abordó la petición de una Junta Extraordinaria de Accionistas por parte de Sevillistas Unidos 2020, los llamados americanos, para el mes de octubre: "Es verdad la solicitud de esa junta extraordinaria, no me ocupa este tema, estamos centrados en el Elche el próximo domingo, y en terminar esta planificación de esta plantilla para seguir creciendo. Mientras en Europa se habla por todas partes de lo que está creciendo el sevilla, otros, los americanos se van con quienes los apoyan el 12 de agosto a una notaría para solicitar una junta que no crea estabilidad, sino todo lo contrario".