Castro, acusado de ser "cooperante" de 'Sevillistas Unidos 2020'

La asociación Accionistas Unidos, colectivo sevillista que aglutina a la antigua asociación de pequeños accionistas, a Voz del Sevillismo y a la Federación de Peñas ha emitido este miércoles un comunicado oficial en la que acusa al actual presidente, José Castro, de ser “cooperante del entramado societario de Nutmeg Acquisition LCC y Sevillistas Unidos 2020 SL”, sociedades de las que se sospecha que podrían estar detrás de intereses por parte de inversores extranjeros de comprar un importante paquete de acciones que le garantizarían controlar el club y que se ha demostrado que han adquirido títulos a pequeños propietarios, como demostró este diario el pasado mes de julio a 1600 euros cada acción.

‘Accionistas Unidos’ asegura que ha recibido denuncias anónimas “indicándonos que entre las oficinas del Sevilla Fútbol Club y la agencia inmobiliaria ARUNCY situada en la calle Eduardo Dato, vinculada a José Castro Carmona, actual presidente del Sevilla FC, se ha producido una ingente compraventa de acciones del Sevilla FC”.

Este colectivo asegura que no ha hecho la denuncia antes por respeto a los intereses deportivos del equipo, que estaba inmerso en la clasificación para la fase de grupos de la Europa League, y que ha sido ahora, aprovechando el parón liguero, cuando ha decidido denunciar “las lamentables actuaciones en las que se puede estar utilizando el cargo de presidente para actividades especulativas privadas”.

“Desde inicios de agosto, las denuncias anónimas dejaron de serlas, accionistas del club nos manifestaron su indignación con el proceso de compraventa vivido. Los hechos, según se narra por escrito, acontecían a partir de recibir una llamada telefónica en nombre del presidente, José Castro, y por la que entendían, que la venta de sus acciones contribuía a la estabilidad del SFC, según rezaba la publicidad de la web https://juntosporelsevilla.com”, sigue el comunicado.

“Recordamos que en febrero, los ex presidentes Rafael Carrión y Roberto Alés, junto con el ex consejero Francisco Guijarro, presentaron la plataforma de compra de acciones del SFC Juntos por el Sevilla diciendo:“… nos ofrecemos a comprarlas al mejor precio posible, para que contribuyan a la estabilidad y al buen gobierno de la entidad, y no al contrario”. Asimismo, en la plataforma online https://milanuncios.com se publicitaban así: “...compramos acciones del Sevilla FC para darle estabilidad...”.

Accionistas Unidos recuerda, además, que muchos sevillistas que vendieron sus acciones se llevaron después la sorpresa de que no las habían adquirido la persona a la que creían haber vendido, así como que no se les entregaba copia del contrato de compra-venta. “Los vendedores de las acciones se indignaron al comprobar –una vez recibido el importe en ARUNCY sin entregarles copia documental del contrato, del que sólo le permite fotografiarlo– que los títulos habían sido adquiridos por un desconocido, Andrés Blázquez Ceballos (con domicilio en Madrid), como apoderado solidario de “Sevillistas Unidos 2020 SL”, y no por el señor José Castro Carmona”.

Por tanto, considera al actual presidente “cooperante de este entramado societario” cuyo fin es la adquisición de acciones del Sevilla para controlar la entidad y convoca para el próximo día 18 una asamblea de accionistas (los que agrupen sus títulos con Accionistas Unidos) para informar de todo con detalle y adoptar las medidas oportunas.