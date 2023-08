Castro: "La intención no es hacer caja, es mejorar el equipo"

El presidente del Sevilla, José Castro, fue entrevistado por la periodista Mónica Merchante en Mónaco cuando concluyó el sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones. Preguntado por la periodista de Movistar+ por los últimos días del mercado, el máximo mandatario nervionense aseguró que "la intención no es hacer caja, sino mejorar el equipo. Son operaciones para tener fichas para mejorar al equipo".

El máximo mandatario del consejo sevillista sólo matizó que "son operaciones para tener las fichas para mejorar al equipo. Era un mercado difícil, teníamos más de treinta futbolistas y ahora esperamos soltar algunos más para reforzar las posiciones necesarias".

Sin dar a conocer ninguna de las gestiones que está realizando el director deportivo de la entidad, Víctor Orta, Castro sí apuntó que "estamos trabajando intensamente, seguro que habrá entradas y salidas. Creo que habrá varias. De aquí a mañana, esperamos y deseamos que haya algunas salidas y algunas entradas".

El dirigente utrerano, lógicamente, también hizo referencia al resultado del sorteo de la Liga de Campeones. "En la Champions no podemos esperar un sorteo que le agrade a todo el mundo. Lo importante, por cuarto año consecutivo, es estar aquí. El Arsenal ya lo hemos visto, es tan gran equipo que le peleó al City la Premier. El PSV es un viejo conocido, los eliminamos en la Europa League y lo que ha sido un poco sorpresa es el Lens, que es un equipo fuerte. Es lo que tenemos que pelear y superar", consideró Castro.

También fue preguntado Castro sobre el tema de Luis Rubiales y la Federación Española y en ese aspecto estuvo muy contundente. "Todo lo que ha ocurrido es muy triste, lo malo es que se podía esperar viendo como se actuaba en la Federación en estos últimos años". En ese instante le comenta Marchante que entonces no se denunciaba esos hechos y la respuesta del presidente sevillista sí fue aún más tajante: "Yo dimití de la junta directiva, le parece a usted poco. En nuestro caso fue por los comentarios despectivos, le dije que al menos pidiese disculpas, no lo pidió y ni me llamó. El Sevilla merece un respeto. Si no es una cosa es por otra, esto será bueno para la Federación, que tengamos un nuevo presidente con otras maneras, que no estén los organismos cada uno por su lado".