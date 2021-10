Castro pasa a la ofensiva con Del Nido

A dos semanas de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Sevilla, José Castro ha pasado a la ofensiva y acusó a José María del Nido de "unas ansias de poder desbocadas" en su amplia entrevista a Radio Sevilla. El presidente del Sevilla sabe que se juega mucho en la cita clave del 26 de octubre, a partir de las 18:00. El club ya realizó la convocatoria oficial, con un orden del día en el que primero se tratarán los asuntos ordinarios y luego el magma del asunto:el intento de remoción del consejo de administración por parte de los Americanos, Sevillistas Unidos 2020, a cuyo portavoz en el consejo revocó la anterior Junta Ordinaria, el pasado mes de diciembre.

Castro y su grupo no acudió a la cita, con requerimiento notarial, que realizó José María del Nido para "intentar consensuar votos", según el escrito que desveló este diario. Entienden los que mandan en el Sevilla que no hay que consensuar lo que ya está pactado, el pacto de gobernabilidad que firmaron Castro, Francisco Guijarro, Carolina Alés –lo que queda de Sevillistas de Nervión– por un lado, y Del Nido por otro.

"Se hizo un pacto por la estabilidad del club, que es lo más importante, en el que este presidente perdía muchas cosas, por la estabilidad de la entidad. Se hizo ese pacto, con los que están conmigo, Carolina Alés, Paco Guijarro... Y este pacto daba estabilidad. Pero al rato de hacer este pacto, Del Nido tampoco estaba contento. Hay unas ansias de poder desbocadas del ex presidente. Eso perjudica a la entidad y con el tiempo le va a perjudicar a él mismo", aseguró Castro sobre aquel acuerdo firmado justo antes de la Junta de Accionistas de 2019.

El dirigente utrerano también recordó que ese pacto tiene unas cláusulas indemnizatorias. "El pacto tiene cláusulas y unas multas enormes por su incumplimiento, que por cierto ya van varias. Yo estoy acostumbrado a cumplir lo que prometo", dijo. Y reconoció el error de confiar en los Americanos en 2018, un año antes de aquel pacto con Del Nido. "Los americanos, ante una compra desaforada de Del Nido de acciones, de alguna manera compraron acciones. Yo no los traje, pero llegaron y nos ayudaron a comprar acciones en un porcentaje pequeño, el 5% y luego llegaron al 7%, para que hubiera estabilidad". Pero luego... "Pensábamos que con aquello iba a haber esa estabilidad. Pero este grupo luego nos presiona con querer comprar las acciones del club, no estábamos de acuerdo y no se han vendido. Y ellos nos dijeron que si no se las vendíamos se iban a unir a José María del Nido. Y es lo que han hecho".

¿Y por qué cree que Del Nido se apoyó en los Americanos para remover el consejo? "Está claro que los Americanos y José María del Nido padre quieren gobernar el club, no hay otra. Y cuando las cosas van bien... y cuando tantos sevillistas, accionistas, abonados, dirigentes hemos hecho tanto por la entidad y estamos ahí arriba lo que no puede haber es esta guerra absurda, cuando todo el mundo ha tenido su momento. Que haya una unión para la desestabilización del club es una barbaridad cuando el Sevilla está tan bien".

La guerra está completamente abierta y cada uno recaba sus apoyos. "Tengo una cantidad de llamadas abrumadora de accionistas, de sevillistas, dándome sus acciones para sindicarlas en la Junta porque no entienden nada, no entiende el porqué. Cuando las cosas van mal se puede entender. Cuando van bien, no sólo no se entienden, sino que hay motivos particulares", continuó el presidente blanquirrojo.

Castro también recordó que no es la primera vez que Del Nido incumple un pacto, el que posibilitó a través de la sociedad Sevillistas de Nervión la compra del paquete maldito a finales de los años 90. "Éramos seis (Roberto Alés y José Martín Baena, ya fallecidos, Francisco Guijarro, José Gómez Miñán, Del Nido y Castro). Unilateralmente José María del Nido fue a comprarle las acciones a Pepe Martín Baena, que estaba enfermo, y lo convenció a que hiciera una cosa que no era legal, porque lo legal, lo pactado, es que se repartiera entre todos si alguno quería vender. Nosotros podríamos haber demandado en aquel momento, por aquello, no lo hicimos. Y quien incumple es siempre el mismo", dijo.

Lo cierto es que la Junta se presenta incierta. "Los sevillistas estamos todos en la misma línea, no permitir que los Americanos se aprovechen de esta coyuntura con Del Nido para entrar en el club". ¿Qué ocurrirá si gana la parte de Castro? "El tiempo dirá". El utrerano no quiso aventurarse a ninguna respuesta, porque sabe que Del Nido es fiel a uno de los lemas del club: nunca se rinde.