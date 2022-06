El central Marcao, otro nombre al listado de presuntos candidatos del Sevilla

David García, Senesi, Djiku, Botman, Denayer... Y Marcao. La disolución de la formidable pareja de centrales que durante tres temporadas ha sostenido al Sevilla, ya efectiva con el traspaso de Diego Carlos y con Koundé en la rampa de salida, ha provocado la lógica cascada de nombres vinculados al club de Nervión como posibles sustitutos.

El nuevo nombre es el de Marcos do Nascimento Teixeira (Londrina, Brasil, 05-06-1996), central de envergadura, 1,85 metros que este domingo cumplirá 26 años, la edad con la que llegó el también Diego Carlos al Sevilla. Valorado en unos 14 millones de euros, el periodista Fabrizio Romano, especialista en las informaciones y rumores propios del mercado, lo sitúa claramente en la órbita del Sevilla, entre otras muchas opciones, eso sí.

Sevilla are considering many options to replace Diego Carlos, including Galatasaray's centre back Marcão. He's one of the candidates in the list. ⚪️🔴 #Sevilla Important to remind that also Jules Koundé could leave the club this summer, with Chelsea leading the race.