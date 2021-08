El Chelsea ya negocia con el Sevilla el traspaso de Koundé

En el fútbol, basta una simple llamada para que la realidad de la mañana salte hecha añicos. Y es lo que le ha sucedido al Sevilla Fútbol Club, que ya negocia con el Chelsea el posible traspaso del defensa francés Jules Koundé después de que el acaudalado club inglés se haya puesto por fin en contacto con la entidad de Nervión para realizar la operación hoy mismo. Lo han reconocido a Diario de Sevilla fuentes de toda solvencia del propio club.

Unas horas antes, en la tradicional ofrenda floral del Sevilla a la Virgen de los Reyes, el presidente José Castro aseguraba que no habían recibido oferta alguna por Koundé, que no necesitaban su venta para cuadrar los números... pero que eso no quería decir que si le llegaba una propuesta jugosa antes del cierre del mercado el próximo martes 31, el club se iba a negar a desprenderse del cotizado zaguero. Y la propuesta no ha tardado ni un día en llegar. El Lobo llegó...

El Sevilla rechazó una oferta de 55 millones de euros por Koundé del Manchester City y la cláusula de rescición del internacional francés subió a 90 millones en el final de este cierre de mercado. La horquilla está ahí y pueden entrar jugadores para abaratar la operación. Con la marcha anterior de Sergi Gómez, Monchi tendría que fichar al menos a dos centrales si se va finalmente Koundé, como parece.