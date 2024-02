El Comité de Disciplina no admite la denuncia del Sevilla contra Real Madrid TV

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido no actuar ante el escrito del Sevilla en el que hablaba de una campaña de "persecución y hostigamiento" hacia los árbitros del partido contra el Real Madrid, Díaz de Mera y González Fuertes, éste en el VAR, pese a que incluso LaLiga, a través de Javier Tebas, se posicionó púbicamente con el Sevilla en este feo asunto.

Reunido este miércoles, el Comité no ha considerado el texto como una denuncia dirigida al mismo para la apertura de un expediente, ya que no indica qué precepto del código disciplinario se ha infringido en la actuación de Real Madrid TV, confirmaron fuentes de la RFEF. Es decir, toma la excusa de una falta formal para no entrar en el asunto.

El Sevilla envió el pasado día 24, víspera de su visita al estadio Santiago Bernabéu, un escrito al Comité de Competición denunciando el vídeo de Real Madrid TV sobre los errores de Díaz de Mera y González Fuertes, el primero en el césped y el segundo en la sala VOR, en partidos anteriores del equipo de Florentino Pérez. Una práctica habitual que ha sido señalada por otros clubes y la patronal como una forma de condicionar los arbitrajes.

El Sevilla ha sido el primero en denunciar de manera formal denunciar los hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valorara si podían ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación.

LaLiga anunció que iba a personarse también en la denuncia del Sevilla y su presidente, Javier Tebas, cuestionó ayer "el recochineo" con el que Rea Madrid TV actúa en sus vídeos difundidos sobre los árbitros.

"Que yo sepa el CIF con el que se mueve Real Madrid TV es el mismo del club. Es el órgano oficial del club, porque es donde retransmiten los partidos en diferido después de las jornadas. No nos vayamos al tema formalismo. En derecho hace tiempo hay una teoría que es levantar el velo, y levantar el velo es vamos a la realidad", señaló Tebas sobre la posibilidad de adoptar algún tipo de sanción contra el club de Florentino. De momento, la RFEF se ha lavado las manos como Pilatos y no ha atendido la denuncia del Sevilla.